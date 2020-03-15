中国抗疫医疗专家组与意方举行发布会

新华社罗马3月13日电（记者李洁）中国抗疫医疗专家组13日在意大利首都罗马的拉齐奥大区红十字会总部，与意外长迪马约和意红十字会主席罗卡共同出席了新闻发布会，受到当地民众和媒体的广泛关注。

迪马约在其个人社交媒体主页上直播了这场发布会，并在发布会上对中国政府和中国红十字会提供的人员和物资援助再次表示感谢。

他说，相信在共同努力下，意大利也能最终战胜新冠肺炎疫情。“过去意大利一直同情和帮助受灾国家，现在我们得到了回报，来自中国的援助就是一例。”

罗卡表示，中国的医疗专家组是第一批抵达意大利的国际援助者，中国的表现十分慷慨，让人感动。

中国驻意大利大使李军华在发布会上说，我们铭记意大利政府在中国面临灾难和疫情时给予的帮助。疫情无国界，在地球村里人类命运与共。在困难和疫情面前，中意两国将同舟共济、守望相助。

中国红十字会副会长孙硕鹏表示，在接下来的一段时间，中国医疗专家组将与意大利同行分享中国抗击疫情的经验和看法，并祝愿意大利早日战胜疫情。

据了解，中国医疗专家组未来几天还将前往意大利高等卫生研究院和部分救治新冠肺炎患者的医院，并深入意大利疫情最严重的北部地区，与抗击疫情的一线医护人员和医学专家面对面交流。

意大利各主要媒体均对中国抗疫医疗专家组的到来以及发布会进行了报道，并在报道中介绍了专家组成员具体从事的工作及中方所提供医疗物资的情况。

12日晚间，由中国国家卫生健康委员会和中国红十字会共同组建的抗疫医疗专家组一行9人抵达罗马，同机抵达的还有中方捐助的医疗物资。

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