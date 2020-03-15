新华国际时评：全球战疫信心不可或缺

新华社日内瓦3月13日电 题：全球战疫信心不可或缺

新华社记者陈俊侠

123个国家，超过13.2万确诊病例，死亡病例超5000……“这是一个悲剧性的节点”。在13日下午举行的记者招待会上，世界卫生组织总干事谭德塞如此表达了对全球新冠肺炎疫情形势的忧虑。

此刻，世卫组织总部所处的欧洲，正成为疫情全球“大流行”的“震中”，其报告的确诊和死亡病例超过中国以外其他国家和地区的总和，每天报告的病例比中国疫情流行高峰时还要多。欧洲疾病预防与控制中心日前发出警告，欧洲疫情正向社区持续性传播发展，并有进一步恶化可能。

大西洋彼岸的美国，防控形势也不容乐观。美国疾病控制和预防中心最新数据显示，截至13日下午累计新冠肺炎确诊病例1629例、死亡41例,首都华盛顿和46个州已出现确诊病例。特朗普总统13日已宣布“国家紧急状态”，以应对美国新冠肺炎疫情，并承认，美国疫情“可能会变糟”。

至此，全球疫情蔓延到达一个“悲剧性的节点”。不断攀升的确诊病例和死亡数字，正在向世界发出警报——如不立即采取行动，携手共抗疫情，会有越来越多的生命被病毒吞噬。黑云压城之际，唯有积极动员民众、科学抗疫，才能把损失降到最小。而这首先必须有战胜疫情的坚定信心。

信心，来自于疫情是可控的科学判断。世卫组织曾多次强调，新冠病毒虽然未知，但这也是一次“以前从未见过得到控制的大流行”，尽早发现、隔离、检测、处理每个病例，减少团体性活动，就可以打破病毒传播链，逐渐遏制其蔓延，直至战胜疫情。只要各国给予足够重视，摈弃侥幸心理和放任自流，戮力同心，顽强斗争，疫情完全可控。

信心，来自人类同病毒不断斗争的历史经验。人类经历过黑死病、西班牙大流感、艾滋病、埃博拉等大范围扩散的传染病，但每一次人类都最终控制住了病毒传播。谭德塞曾多次以埃博拉举例：疫情初期有人担心人类会遭受灭顶之灾，但事实证明，每次疫情暴发都很快得到了控制。日前，世卫组织宣布，最近一次埃博拉疫情已得到控制，最后一名患者已康复出院。

信心，也来自中国已经控制疫情的成功实践。此次疫情首先在中国暴发，中国应对及时得当，积累了丰富的防控经验。类似的经验，在新加坡、韩国等受病毒冲击较早的国家都有成功实践。对此，世卫组织多次强调，中国、韩国、新加坡以及其他国家的经验清楚地表明，只要做好预防工作，同时减少社交活动并进行社区动员，阻止疫情扩散并挽救生命是可以做到的。

信心，还来自于人类守望相助的善良天性。大疫当前，各国民众彼此感同身受。在中国疫情最严重的时候，世卫组织派专家团队到中国协助抗疫，许多国家在精神和物质上给予支持；中国有效控制疫情并积累一定成功经验后，又很快向伊朗、伊拉克、意大利等疫情较重的国家派出专家组，施以援手……友好互助，让人类构筑起抗击病毒的共同防线。

就在13日当天，世卫组织宣布与联合国基金会和瑞士慈善基金会共同发起“新冠肺炎团结响应基金”，呼吁个人和组织为全球抗疫作出贡献。此前，世卫组织还启动了总额6.75亿美元的新冠病毒疫情“战略准备和应对方案”。这些都表明，针对疫情的国际协作正在大范围地铺开。面对凶险的病毒，唯有团结合作才能制胜，而信心是其中不可或缺的关键。

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