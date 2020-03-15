印尼雅万高铁建设取得又一重要阶段性进展

由中国中铁承建的印尼雅万高铁项目5号隧道顺利贯通。

本报记者 徐 伟摄

3月12日，印度尼西亚雅万高铁项目5号隧道（简称5号隧道）贯通仪式在印尼万隆成功举办。该项目由中国中铁承建，5号隧道是该项目第二条顺利贯通的隧道，标志着雅万高铁建设取得又一重要阶段性进展。

当天上午，数十名印尼和中方建设者代表共同见证了5号隧道贯通的历史性时刻。5号隧道是雅万高铁隧道工程推进的重要节点，2019年6月开工建设。隧道全长422米，属浅埋隧道，全部为黏土地质，自稳能力差，地质条件复杂。为保证安全施工，该隧道采用了先进的地质超前预报及围岩监控量测技术以确保隧道安全快速施工。

在5号隧道施工期间，中方建设者为当地培养了79名熟练掌握隧道施工技术的工人，这些工人在施工过程中发挥了重要作用。

“非常感谢中方建设者为印尼培训高铁隧道施工技术人员，希望通过雅万高铁建设，印尼能够拥有更多专业的工程技术人才。”来自印尼国家公共工程部道路桥梁隧道安全委员会的库尔尼亚万说，“很高兴能和中国兄弟合作建设雅万高铁，我曾长期与中方建设者合作建设印尼的公路和桥梁等项目，对中方建设者十分敬佩。印尼政府对5号隧道的建设高度关注，期待将其打造成‘百年工程’。”

在当天的仪式现场，记者先通过了体温检测和登记，又按照要求用消毒洗手液清洗双手。中国中铁印尼雅万高铁项目部副总经理胡启升介绍，随着新冠肺炎疫情在全球多地暴发，5号隧道项目组出台多项措施，全力保障员工身体健康和项目建设。首先，充分做好各类防疫物资储备工作，并对员工进行全面防疫培训，在施工过程中认真执行相关消毒流程和卫生要求；其次，为尽可能避免人员流动带来的防疫风险，充分挖掘和发挥印尼本地员工的潜力；第三，严格做好员工管理，确保员工“不聚集、尽量减少外出”。

“中方建设者们展现了过硬的管理能力和施工技术，顶住了新冠肺炎疫情带来的压力，在做好疫情防控工作的同时推进项目建设平稳开展。”中印尼高速铁路合资公司董事长詹德拉说，雅万高铁建设凝聚着印尼和中方建设者共同的心血，必将成为两国携手合作的最好见证。

詹德拉还表示，5号隧道顺利贯通，向印尼社会关注雅万高铁建设的各方交出了亮眼的成绩单。“我知道中国有句俗语：三人一条心，黄土变成金。只要我们勠力同心，就一定能够圆满完成高铁建设任务。”

雅万高铁项目是中印尼战略对接和“一带一路”建设的标志性工程。项目全长142.3公里，最高设计时速350公里。它是中国高速铁路从技术标准、勘察设计、工程施工、装备制造、物资供应，到运营管理、人才培训、沿线综合开发等全产业链走出国门的“第一单”。项目建成后，雅加达至万隆之间的车程将由现在的3个多小时缩短至40多分钟，有助于改善当地交通状况、便利民众出行、带动沿线产业开发、提升区域经济社会发展水平。

（本报万隆3月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月15日 03 版）

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