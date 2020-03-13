美专家认为美近期有新冠肺炎死者可能被误判为死于流感

新华社洛杉矶3月12日电（记者谭晶晶）美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风12日接受新华社记者采访时说，他认为，美国近期出现新冠肺炎社区传播病例之后，有些新冠肺炎死者可能被误判死于流感，但在此之前误判的可能性不大。

2月26日，美国疾控中心证实加利福尼亚州出现一例感染源不明的新冠肺炎病例，被认为是新冠病毒在美国社区传播的首个例证。

张作风说，在确认这个社区传播病例之前的流感病例应该与新冠病毒无关。因为医生接诊流感病人的时候通常不戴口罩，如果过去将新冠肺炎患者作为流感患者接诊，应该出现大批医护人员被感染，但实际上并没有出现这样的情况，可见在此之前美国并没有将新冠病毒作为流感的误判。

他认为，因为检测能力不足，在美国首例新冠肺炎社区传播病例出现后，一些被判断为因流感死亡的病例可能与感染新冠病毒有关。

张作风表示，目前美国对新冠肺炎的检测能力存在不足，很多有疑似症状者无法得到检测和确诊，从而不能做到及时隔离，这对疫情防控带来很大影响。他说，目前美国的新冠肺炎病例数据很可能被低估，预计未来两周美国病例数量会持续升高。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美国东部时间12日22时（北京时间13日10时），美国累计新冠肺炎确诊病例已达1663例，死亡40例。

美疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德11日说，美国存在新冠肺炎死亡病例被误认为是流感死亡病例的情况。

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