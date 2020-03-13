人民网>>国际

职业赛事暂停、“疯狂三月”取消、高尔夫“幽灵场”——新冠肺炎疫情引发美国体坛“停摆”危机

2020年03月13日13:10  来源：新华网
 

新华社华盛顿3月12日电 题：职业赛事暂停、“疯狂三月”取消、高尔夫“幽灵场”

——新冠肺炎疫情引发美国体坛“停摆”危机

新华社记者王集旻

加速传播的新冠肺炎疫情正在引发美国体坛的恐慌和焦虑，继此前美职篮（NBA）宣布暂停本赛季剩余比赛之后，美国体坛12日遭遇前所未有的“停摆”危机，包括北美职业冰球联赛（NHL）在内的多个职业体育联盟纷纷宣布赛季暂停，而经典的美国大学“疯狂三月”篮球赛事也被取消，高尔夫美巡赛也面临“空场”比赛的窘境。

11日，NBA对外宣布，由于一名犹他爵士队球员被初步诊断感染了新冠肺炎，联盟决定从12日开始暂停本赛季的比赛。12日，爵士队的法国中锋戈贝尔通过社交媒体确认，自己就是这位触发联盟“停摆”的确诊病例。屋漏偏逢连夜雨，爵士队当家球星米切尔当天证实，自己也被感染了新冠肺炎。

球员感染肺炎、NBA暂停比赛也在美国体育界引发了“骨牌”效应。北美职业冰球联赛12日宣布，将立即暂停本赛季的剩余场次。NHL总裁贝特曼坦言，NHL一直在和卫生部门保持联系，并对疫情保持密切关注，联盟一直不希望大动干戈，但是停赛已经无可避免。

“由于已经有NBA球员确诊感染新冠肺炎，而冰球、篮球两大职业联赛共享了很多球场，其中包括球员更衣室，因此很有可能冰球联赛也会在未来某个节点出现确诊病例。在这种情况下，冰球联赛已经无法继续进行下去。”贝特曼说。

无独有偶。美国足球大联盟（MLS）当日宣布，为了应对新冠肺炎疫情的蔓延，未来30天的联赛比赛将全面暂停。此前新赛季在上月底刚刚拉开战幕，每支球队仅进行了两场比赛。MLS总裁加伯说：“在美国疾控中心和相关卫生部门的建议下，联盟的俱乐部一致认为应该暂停本赛季的比赛。”

美国足协也取消了男足和女足国家队在3月和4月的一系列足球友谊赛，其中包括美国男足对阵荷兰、威尔士的比赛，以及美国女足对阵澳大利亚和巴西队的比赛。

此外，美国职业棒球大联盟（MLB）也在当天宣布将暂停正在进行当中的春季季前训练，并将新赛季原定的开幕时间3月26日推后至少两周。

新冠肺炎疫情也影响到了美国大学体育赛事。美国大学生体育协会（NCAA）男篮和女篮锦标赛前一天曾表示将采取“空场”比赛的方式应对疫情，但不到一天时间就直接按下“删除键”宣布取消赛事，其中也包括经典的NCAA“疯狂三月”篮球赛事，甚至有些比赛正在进行时被立即叫停和取消。此外，NCAA旗下正在进行的其余体育赛事也被全部取消。

户外空旷场地比赛、没有身体接触，职业高尔夫美巡赛或许还可以继续进行，但美巡赛主席杰伊·莫纳汉12日确认，未来一个月内的比赛将不允许球迷现场观战。

由于新冠肺炎的传播，焦虑情绪也在不停传播。NHL昔日球星琼塔说：“我觉得大家目前都很焦虑，都很担心各自的家人和所爱的人，其他的诸如比赛等都已经不重要了。这种情况我们这一辈子都没有见过，有些东西要比体育更重要。”

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved