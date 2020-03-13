新华社华盛顿3月12日电 题：职业赛事暂停、“疯狂三月”取消、高尔夫“幽灵场”

——新冠肺炎疫情引发美国体坛“停摆”危机

新华社记者王集旻

加速传播的新冠肺炎疫情正在引发美国体坛的恐慌和焦虑，继此前美职篮（NBA）宣布暂停本赛季剩余比赛之后，美国体坛12日遭遇前所未有的“停摆”危机，包括北美职业冰球联赛（NHL）在内的多个职业体育联盟纷纷宣布赛季暂停，而经典的美国大学“疯狂三月”篮球赛事也被取消，高尔夫美巡赛也面临“空场”比赛的窘境。

11日，NBA对外宣布，由于一名犹他爵士队球员被初步诊断感染了新冠肺炎，联盟决定从12日开始暂停本赛季的比赛。12日，爵士队的法国中锋戈贝尔通过社交媒体确认，自己就是这位触发联盟“停摆”的确诊病例。屋漏偏逢连夜雨，爵士队当家球星米切尔当天证实，自己也被感染了新冠肺炎。

球员感染肺炎、NBA暂停比赛也在美国体育界引发了“骨牌”效应。北美职业冰球联赛12日宣布，将立即暂停本赛季的剩余场次。NHL总裁贝特曼坦言，NHL一直在和卫生部门保持联系，并对疫情保持密切关注，联盟一直不希望大动干戈，但是停赛已经无可避免。

“由于已经有NBA球员确诊感染新冠肺炎，而冰球、篮球两大职业联赛共享了很多球场，其中包括球员更衣室，因此很有可能冰球联赛也会在未来某个节点出现确诊病例。在这种情况下，冰球联赛已经无法继续进行下去。”贝特曼说。

无独有偶。美国足球大联盟（MLS）当日宣布，为了应对新冠肺炎疫情的蔓延，未来30天的联赛比赛将全面暂停。此前新赛季在上月底刚刚拉开战幕，每支球队仅进行了两场比赛。MLS总裁加伯说：“在美国疾控中心和相关卫生部门的建议下，联盟的俱乐部一致认为应该暂停本赛季的比赛。”

美国足协也取消了男足和女足国家队在3月和4月的一系列足球友谊赛，其中包括美国男足对阵荷兰、威尔士的比赛，以及美国女足对阵澳大利亚和巴西队的比赛。

此外，美国职业棒球大联盟（MLB）也在当天宣布将暂停正在进行当中的春季季前训练，并将新赛季原定的开幕时间3月26日推后至少两周。

新冠肺炎疫情也影响到了美国大学体育赛事。美国大学生体育协会（NCAA）男篮和女篮锦标赛前一天曾表示将采取“空场”比赛的方式应对疫情，但不到一天时间就直接按下“删除键”宣布取消赛事，其中也包括经典的NCAA“疯狂三月”篮球赛事，甚至有些比赛正在进行时被立即叫停和取消。此外，NCAA旗下正在进行的其余体育赛事也被全部取消。

户外空旷场地比赛、没有身体接触，职业高尔夫美巡赛或许还可以继续进行，但美巡赛主席杰伊·莫纳汉12日确认，未来一个月内的比赛将不允许球迷现场观战。

由于新冠肺炎的传播，焦虑情绪也在不停传播。NHL昔日球星琼塔说：“我觉得大家目前都很焦虑，都很担心各自的家人和所爱的人，其他的诸如比赛等都已经不重要了。这种情况我们这一辈子都没有见过，有些东西要比体育更重要。”

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