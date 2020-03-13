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共克时艰，携手应对——中国第24批援助突尼斯医疗队海外“战”疫纪实

2020年03月13日09:42  来源：人民网-国际频道
 

人民网开罗3月13日电 （记者 曲翔宇）2020年1月新冠病毒肺炎疫情集中爆发以来，尤其是突尼斯3月3日出现首例确诊病例以来，中国第24批中国援助突尼斯医疗队奋战在海外抗击疫情的第一线，为抗疫国际合作持续做出贡献。

1月31日，在总队长李士虎号召下，全体31名队员共捐款23742元，在国内购买医用物资用于武汉临床一线工作者。当与突尼斯隔海相望、人员往来密切的意大利2月开始确诊病例逐日增加，医疗队开始做针对性准备，在中国驻突尼斯大使馆组织召开新冠肺炎疫情防控工作会议，并结合突尼斯当地情况多次开展疫情防控讲座，普及疫情相关知识，指导在突华人做好疫情防护。

2月底，意大利病例迅速增加，医疗队内部第一时间发出《关于进一步做好防控新冠肺炎疫情工作紧急通知》。

3月2日下午，突尼斯卫生部长宣布确诊首例新冠肺炎病例，254名同船患者隔离观察，确诊的感染病例从意大利返回，其他密切接触者正在调查。截至3月13日凌晨，突尼斯累计确诊13例。针对突尼斯政府未出台系统性防控措施的情况，中国（江西）第24批援突尼斯医疗队全体队员根据国内经验，向受援医院提出几点建议，大多数获采纳：

a,医院醒目位置设立发热门诊指引牌，引导发热患者专区就诊，尤其是发热、咳嗽、呼吸困难的患者，从而充分地隔离可疑病人，减少交叉感染的风险。

b，接诊医务人员(建议呼吸科，感染科医生)单独配备足量防护措施，与医院其他科室隔离办公。

第一站：接诊做好体温检测，第二站：负责登记个人信息，尤其是有无疫情地，来往国外或与感染人员接触史，第三站：就诊时如有必要行影像学检测。此三步就诊完成后，如有可疑病例，立即上报、隔离、转诊。

c，对于非发热门诊，护士对每个就诊病人需进行体温检测，如有体温超过37.3摄氏度，转发热门诊。

d，动员全体医务工作者上班期间戴口罩，勤洗手，保洁阿姨加强科室消毒处理。科室出现上呼吸道感染症状患者或者发热患者，需引起足够重视并及时转诊。

“千千万万的医务工作者和科学家们是打赢这场攻坚战可依赖的力量”。突尼斯西迪布济德大区医院院长阿德尔?赛义迪直言：“我对中国采取的防控工作充满信心，中国千千万万优秀的医务工作者是打赢这场攻坚战可依赖的力量”。

（中国援助突尼斯医疗队西迪分队负责人雷晓真对此文亦有贡献）

(责编：于洋、燕勐)
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