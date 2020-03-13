东盟经济部长会议通过多项合作倡议

第二十六届东盟经济部长非正式会议3月11日在越南岘港落幕。会议通过了东盟轮值主席国越南提出的12项关于本年度东盟经济合作优先事项的倡议。该倡议旨在推动东盟内部互联互通，增强东盟的灵活性和运行效率，为推进东盟经济一体化建设注入动力。

会议提出的12项倡议聚焦电子商务、货物贸易、信息技术、能源、农业、金融、统计、创新和可持续发展等领域。越南工贸部部长陈俊英表示，上述优先事项有利于加强东盟的中心地位，促进内部团结，进一步发挥东盟经济共同体的作用。印度尼西亚贸易部首席谈判官员唐娜·古尔托姆表示，推进东盟经济共同体建设，以增强应对外部挑战的能力迫在眉睫。

东盟各国经济部长11日还就应对新冠肺炎疫情发表联合声明，强调东盟应加强团结，共同努力，避免疫情对经济造成更多不利影响。与会部长认为，疫情对东盟旅游、生产、零售和服务业都产生影响，一些制造业的供应链出现中断。各成员国一致同意采取具体行动，包括继续保持东盟内部贸易与投资开放，继续减少非关税壁垒，利用科技与数字经济协助企业维持生产经营活动，通过东盟“一站式”平台等多项机制，为区域内经贸活动创造便利。

2015年底，东盟公布《东盟经济共同体蓝图2025》，为未来10年东盟经济共同体建设制定远景规划。东盟经济共同体旨在建立一个单一市场，实现商品、服务、资本和劳动力在区域内的自由流动。

专家认为，对于东盟而言，实现生产要素在区域内自由流动困难不小，需要各成员国降低关税壁垒和破除政策藩篱。考虑到各成员国发展不均衡，在推进经济一体化进程中，东盟以“稳”字当先。越南国家电视台评论说，目前，东盟已成为世界第五大经济体，2018年经济总量超过3万亿美元。尽管东盟多个成员国都是外向型经济，贸易体量庞大，但东盟内部贸易额只占到约23%，仍处于低水平。

东盟各国意识到，只有做大东盟一体化的蛋糕，才能在与外部伙伴的合作中提高话语权。此次会议上，与会部长多次提到的连接并整合东盟成员国的东盟“一站式”平台就是举措之一。该平台将实现成员国之间与贸易有关电子文件的交换，加快货物清关，将边境通关时间从10天降至3天。

（本报河内3月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 16 版）

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