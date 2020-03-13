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中企承建的交通基建项目极大促进柬埔寨国内互联互通和经济社会发展

“柬中共建一带一路合作正不断结出硕果”

本报赴柬埔寨特派记者  赵益普

2020年03月13日05:29  来源：人民网－人民日报
 

　　由中企承建的柬埔寨55号公路日前正式通车。图为当地民众驾车行驶在55号公路上。
　　本报记者 赵益普摄

　　从柬埔寨中部的格罗奇马大桥，到南部的金边—西港高速公路；从柬埔寨58号公路正式通车，到10号公路破土动工……近年来，中企承建的柬埔寨交通基础设施建设项目稳步推进，为促进当地经济社会发展发挥了重要作用。

　　柬埔寨首相洪森近日表示，中国帮助柬埔寨修建了3000多公里公路、数座跨湄公河大型桥梁，为柬埔寨医疗卫生、水利灌溉、教育、人力资源等领域提供了大力支持。“疫情当前，柬中双方将继续在各领域平等互利地开展务实合作，共克时艰。”

　　“在艰苦的条件下，中国朋友帮助我们修建现代化公路”

　　由中企承建的柬埔寨10号公路动工暨55号公路通车仪式日前在柬埔寨西北部省份菩萨省举行，当地上万民众聚集在两条公路的交汇点，见证这一历史性时刻。

　　位于菩萨省境内的55号公路全长约182公里；10号公路全长约197公里，位于马德望、菩萨和戈公省境内。两条公路均由中国政府提供优惠贷款支持建设，中国路桥工程有限责任公司承建。

　　“这里原来只有黄土小道，还有一段经过杳无人烟的山区。在艰苦的条件下，中国朋友帮助我们修建现代化公路。”柬埔寨55号公路柬方项目经理科里·栋表示。

　　“55号公路是菩萨省东西向的唯一通道。这条路开通了，车流量会非常大，我这个店铺以后很有得忙。”斯瑞·奎的咖啡店就位于公路旁。他赶在通车前，特意进城批量购进10袋咖啡豆，为迎接更多顾客做准备。

　　距离仪式现场40公里外，数十台挖掘机正在紧张作业，一层又一层地铺填路基，10号公路正式动工。“这一片都是山区，施工难度较大。”项目经理赵永刚站在公路路基边说，“55号公路顺利通车让我们干劲倍增。这两条公路对于柬埔寨西部发展至关重要。无论多困难，我们都要努力修建好！”

　　55号公路和10号公路在马德望省、菩萨省和戈公省形成十字交叉，构成柬埔寨西部地区的交通大动脉，是打通“柬埔寨粮仓”马德望省到戈公省港口的快捷通道。柬埔寨国务大臣兼公共工程与运输大臣孙占托表示：“两条公路将为各类农产品交易和运输创造便利条件，将为西部地区经济发展注入强劲动力。”

　　“公路建成后将有效缓解地区交通压力，带动沿线经济发展”

　　在柬埔寨首都金边，第三环线公路项目正日夜不停地施工，一派繁忙景象。第三环线公路项目由中国上海建工集团承建，主线全长近48公里，主体为新建双向四车道，贯穿金边西南路网。中柬两国建设者默契配合，开工第一年就完成了合同工程量的33.4%，1/3的路段处于路基的最后铺设阶段。

　　烈日当头，各式机器轰鸣。工人们戴着口罩，脸上晒出了明显的印迹。一名柬埔寨工人驾驶着平地机来回轧着刚刚铺好的路基。“现在正是筑路基的黄金时间，我们必须赶在雨季来临前将路基铺到预计水位线以上，为下一步铺设路面做好准备。”

　　记者看到，现场每一辆平地机、压路机、挖掘机内都配置了洗手液。根据柬埔寨政府要求，项目组开展了新冠肺炎疫情防护宣传工作，确保每位员工的安全和施工不间断。中方项目经理颜志明说，受疫情影响，部分中国员工延期返柬。坚守项目的中柬员工不分彼此，同心协力，保质保量地完成各项任务。

　　“我们和中方多次合作，彼此施工理念早已互通。在现场不需要说太多话，一个手势就能明白对方的意思。”施工队队长耶普亨说，金边西南市郊产业园区密集，物流运输压力较大，项目同时串联起金边周围多条道路，“公路建成后将有效缓解地区交通压力，带动沿线经济发展”。

　　“两国务实合作持续深化，造福广大民众”

　　无论是西部山区的公路，还是城市环线，记者所到的几处项目，都是中柬共建“一带一路”合作项目持续推进的缩影。洪森多次高度评价柬中全面战略合作伙伴关系，感谢中方在基础设施建设等领域给予的大力支持。

　　“柬埔寨有句谚语，‘有路，就有希望’。疫情当前，中国企业仍然以高度的责任感投入到项目建设当中，这让柬埔寨民众深为感动。共建‘一带一路’给当地民众带来了实实在在的好处。”柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目主任谢莫尼勒表示。

　　中国驻柬埔寨大使王文天表示，中柬两国在柬西部地区合作实施了多个基础设施建设项目，形成西北地区交通网络主干线，极大提高这一区域的交通效率，为促进当地经济发展和民众生活改善发挥了重要作用。

　　“中国为柬埔寨道路和桥梁基础设施修复和建设作出巨大贡献。”孙占托表示，除直接帮助柬埔寨改善基础设施，中方每年还至少培训30名柬埔寨公共工程和运输部官员，帮助柬埔寨研究制订全国范围道路总体规划。

　　“柬中共建‘一带一路’合作正不断结出硕果。”柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆表示，中国援建的交通基础设施建设项目不仅连接柬埔寨国内各地，还对促进区域互联互通、实现共同发展具有重要意义，“两国务实合作持续深化，造福广大民众”。

　　（本报柬埔寨菩萨电）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月13日 16 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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