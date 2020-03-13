“柬中共建一带一路合作正不断结出硕果”

由中企承建的柬埔寨55号公路日前正式通车。图为当地民众驾车行驶在55号公路上。

本报记者 赵益普摄

从柬埔寨中部的格罗奇马大桥，到南部的金边—西港高速公路；从柬埔寨58号公路正式通车，到10号公路破土动工……近年来，中企承建的柬埔寨交通基础设施建设项目稳步推进，为促进当地经济社会发展发挥了重要作用。

柬埔寨首相洪森近日表示，中国帮助柬埔寨修建了3000多公里公路、数座跨湄公河大型桥梁，为柬埔寨医疗卫生、水利灌溉、教育、人力资源等领域提供了大力支持。“疫情当前，柬中双方将继续在各领域平等互利地开展务实合作，共克时艰。”

“在艰苦的条件下，中国朋友帮助我们修建现代化公路”

由中企承建的柬埔寨10号公路动工暨55号公路通车仪式日前在柬埔寨西北部省份菩萨省举行，当地上万民众聚集在两条公路的交汇点，见证这一历史性时刻。

位于菩萨省境内的55号公路全长约182公里；10号公路全长约197公里，位于马德望、菩萨和戈公省境内。两条公路均由中国政府提供优惠贷款支持建设，中国路桥工程有限责任公司承建。

“这里原来只有黄土小道，还有一段经过杳无人烟的山区。在艰苦的条件下，中国朋友帮助我们修建现代化公路。”柬埔寨55号公路柬方项目经理科里·栋表示。

“55号公路是菩萨省东西向的唯一通道。这条路开通了，车流量会非常大，我这个店铺以后很有得忙。”斯瑞·奎的咖啡店就位于公路旁。他赶在通车前，特意进城批量购进10袋咖啡豆，为迎接更多顾客做准备。

距离仪式现场40公里外，数十台挖掘机正在紧张作业，一层又一层地铺填路基，10号公路正式动工。“这一片都是山区，施工难度较大。”项目经理赵永刚站在公路路基边说，“55号公路顺利通车让我们干劲倍增。这两条公路对于柬埔寨西部发展至关重要。无论多困难，我们都要努力修建好！”

55号公路和10号公路在马德望省、菩萨省和戈公省形成十字交叉，构成柬埔寨西部地区的交通大动脉，是打通“柬埔寨粮仓”马德望省到戈公省港口的快捷通道。柬埔寨国务大臣兼公共工程与运输大臣孙占托表示：“两条公路将为各类农产品交易和运输创造便利条件，将为西部地区经济发展注入强劲动力。”

“公路建成后将有效缓解地区交通压力，带动沿线经济发展”

在柬埔寨首都金边，第三环线公路项目正日夜不停地施工，一派繁忙景象。第三环线公路项目由中国上海建工集团承建，主线全长近48公里，主体为新建双向四车道，贯穿金边西南路网。中柬两国建设者默契配合，开工第一年就完成了合同工程量的33.4%，1/3的路段处于路基的最后铺设阶段。

烈日当头，各式机器轰鸣。工人们戴着口罩，脸上晒出了明显的印迹。一名柬埔寨工人驾驶着平地机来回轧着刚刚铺好的路基。“现在正是筑路基的黄金时间，我们必须赶在雨季来临前将路基铺到预计水位线以上，为下一步铺设路面做好准备。”

记者看到，现场每一辆平地机、压路机、挖掘机内都配置了洗手液。根据柬埔寨政府要求，项目组开展了新冠肺炎疫情防护宣传工作，确保每位员工的安全和施工不间断。中方项目经理颜志明说，受疫情影响，部分中国员工延期返柬。坚守项目的中柬员工不分彼此，同心协力，保质保量地完成各项任务。

“我们和中方多次合作，彼此施工理念早已互通。在现场不需要说太多话，一个手势就能明白对方的意思。”施工队队长耶普亨说，金边西南市郊产业园区密集，物流运输压力较大，项目同时串联起金边周围多条道路，“公路建成后将有效缓解地区交通压力，带动沿线经济发展”。

“两国务实合作持续深化，造福广大民众”

无论是西部山区的公路，还是城市环线，记者所到的几处项目，都是中柬共建“一带一路”合作项目持续推进的缩影。洪森多次高度评价柬中全面战略合作伙伴关系，感谢中方在基础设施建设等领域给予的大力支持。

“柬埔寨有句谚语，‘有路，就有希望’。疫情当前，中国企业仍然以高度的责任感投入到项目建设当中，这让柬埔寨民众深为感动。共建‘一带一路’给当地民众带来了实实在在的好处。”柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目主任谢莫尼勒表示。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，中柬两国在柬西部地区合作实施了多个基础设施建设项目，形成西北地区交通网络主干线，极大提高这一区域的交通效率，为促进当地经济发展和民众生活改善发挥了重要作用。

“中国为柬埔寨道路和桥梁基础设施修复和建设作出巨大贡献。”孙占托表示，除直接帮助柬埔寨改善基础设施，中方每年还至少培训30名柬埔寨公共工程和运输部官员，帮助柬埔寨研究制订全国范围道路总体规划。

“柬中共建‘一带一路’合作正不断结出硕果。”柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆表示，中国援建的交通基础设施建设项目不仅连接柬埔寨国内各地，还对促进区域互联互通、实现共同发展具有重要意义，“两国务实合作持续深化，造福广大民众”。

（本报柬埔寨菩萨电）

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)