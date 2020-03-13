中联部向外国政党介绍中国疫情防控经验做法

本报北京3月12日电 3月11日，在中国抗击新冠肺炎疫情取得重要阶段性进展之际，中共中央对外联络部致函60多个国家的110多个政党领导人，感谢各方自疫情发生以来以多种方式向中方提供的声援和支持，介绍中国当前逐步向好的疫情形势，重点阐述了中方抗击疫情的一系列做法和经验。

中联部在函中说，疫情发生以来，以习近平同志为核心的中共中央高度重视，把人民生命安全和身体健康放在第一位，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，坚决遏制疫情扩散蔓延。习近平总书记时刻关注疫情形势变化，及时作出一系列重大决策，并亲自指挥、亲自部署，为疫情防控工作指明方向、提供遵循。经过全国上下共同艰苦努力，目前中国疫情扩散蔓延势头已得到基本遏制，防控形势逐步向好，生产生活秩序加快恢复。中国完全有信心、有能力、有把握取得这场疫情斗争的最终胜利。

中联部表示，中国的抗疫实践表明，中国党和政府采取的防控和救治举措是行之有效的，得到世界卫生组织和大多数国家政党领导人的高度评价。来自120多个国家300多个政党和政治组织共500多人次向习近平总书记和中共中央发来电函，声援和支持中国共产党领导的抗疫斗争。他们在来电来函中对习近平总书记的英明决策和坚强领导表示钦佩，称赞中方行动速度之快、规模之大世所罕见，彰显了以习近平总书记为核心的中国共产党的坚强领导和“以人民为中心”的执政理念，彰显了中国特色社会主义制度的优势，彰显了“一方有难、八方支援”的中华民族优秀传统文化，彰显了中华民族百折不挠、爱国奉献的伟大精神。各国政党领导人普遍认为，中国强有力的举措不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民，为全球疫情防控赢得了时间、积累了经验，作出了重要贡献。

函中指出，中国在抗击疫情的同时，本着公开、透明和负责任的态度，及时发布分享疫情相关信息，积极开展国际合作。在一些国家出现疫情后，中国感同身受，第一时间分享抗疫经验，并克服自身困难向疫情较为严重的国家和地区提供力所能及的必要支持和帮助，包括捐赠检测试剂、防护服等医疗物资。中国医疗专家组正在一些国家协助开展抗疫工作。当前世界多个国家正面临疫情扩散蔓延的严峻形势，中国共产党愿同各国政党加强合作，合力打赢新冠肺炎疫情全球阻击战。

中联部在函中表示，这次疫情给人们的一个重要启示是，在全球化时代，世界各国已日益成为休戚相关、密不可分的命运共同体。公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。中国共产党不仅维护中国人民的生命安全和身体健康，也对全球公共卫生安全高度负责。中国共产党愿同各国政党齐心协力、共克时艰，共同应对传染性疾病等跨国问题，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 03 版）

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