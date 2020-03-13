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为全球抗击疫情注入信心（和音）

——抗击疫情离不开命运共同体意识(16)

2020年03月13日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　中国行动为世界赢得了准备时间，也赢得了希望。中国经验给世界带去了温暖，也增添了信心

　　

　　“经过艰苦努力，湖北和武汉疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果，初步实现了稳定局势、扭转局面的目标。”3月10日，在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，习近平总书记赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，引起世界广泛关注。国际社会共睹中国抗击疫情决胜之地的重要成果，感知中国打赢湖北保卫战、武汉保卫战的坚定决心和信心，称赞中国抗疫行动是“对全人类的巨大贡献”。

　　沧海横流，方显英雄本色。中国政府和中国人民用实际行动展现了中国力量、中国精神，彰显了中华民族同舟共济、守望相助的家国情怀。武汉不愧为英雄的城市，武汉人民不愧为英雄的人民。广大医务工作者日夜奋战，舍生忘死，不负重托，不辱使命；广大党员、干部不怕牺牲、勇于担当、顾全大局、甘于奉献……中国人民的责任担当，世界人民看在眼里，感叹不已，联合国和世界卫生组织反复强调“世界应该感谢中国”。

　　根据世界卫生组织的最新评估，新冠肺炎疫情“已具有全球大流行特征”。随着越来越多国家投入抗击疫情一线，中国经验和战绩更加深入地为世界所瞩目。中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，有效遏制了疫情扩散蔓延势头。世卫组织称赞中国采取了“可能是史上最雄心勃勃、最快速和最积极的疫情防控努力”。外国领导人普遍认为，中国在抗击疫情中创造的这些“最”，是真正的对人民负责、对世界负责、对历史负责。世卫组织总干事谭德塞指出，中国的经验告诉世界，遏制疫情蔓延是可能的，任何国家只要有来自政府的坚定承诺和人民的强有力配合，就可以控制疫情。毫无疑问，中国抗击疫情业已取得的成果，为全球抗击疫情注入了信心。

　　中国为世界争取到难得的“机会窗口”。疫情防控如同战争，分秒必争。世卫组织强调，正是武汉和湖北的大规模防控措施，为中国其他省份赢得了时间，也为世界其他地方争取了准备时间；正是得益于中国正在采取的大规模防控行动，国际社会才争取到了一个“机会窗口”。虽然疫情已扩散至118个国家和地区，但对于很多国家和地区来说，“机会窗口”仍在。可以说，中国行动为世界赢得了准备时间，也赢得了希望。

　　中国为世界提供了重要的经验借鉴。从免费检测病毒、不断提高检测效率，到轻重症分开、线上问诊，到建设专门医院、方舱医院，再到社区配送生活物资，中国在抗击疫情的大考中磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，探索出弥足珍贵的实践经验。正如塞尔维亚总统武契奇所说，中国在抗击疫情中表现出色，是最有资格分享经验的国家，将向中国寻求更多建议。如今，中国派出的医疗专家团队已经赴伊朗、伊拉克、意大利开展工作，中国政府和专家正通过各种途径与世界分享防控和诊疗经验。中国经验给世界带去了温暖，也增添了信心。

　　全球携手防控疫情的任务如此紧迫，各国理应坚定信心、并肩战斗，为取得属于人类的胜利而全力以赴。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月13日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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