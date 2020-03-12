联合国高级专员:疫情是对我们制度、价值观和人性的考验

菲利普·格兰迪

如果我们需要提醒人们，我们生活在一个相互联系的世界，新型冠状病毒已经清楚地证明了这一点。

没有哪个国家能独自解决这个问题，若要有效应对这一全球性挑战，不同社会的任何组成部分都不能被忽略。

新冠病毒考验的，不仅是我们应对传染病的卫生保健系统和机制，还有我们作为国际社会合作应对共同挑战的能力。

我们对疫情的响应必须涵盖——实际上是重点关注——那些常常被社会忽视或处于弱势地位的人。每个人的健康都与社区里最边缘化成员的健康息息相关。防止病毒传播的行动需要覆盖所有人，确保人人拥有获得治疗的平等机会。

这意味着消除当前获得平价医疗服务的障碍，消灭基于收入、性别、地理位置、种族和民族、宗教或社会地位的长期根深蒂固的差异化待遇。

一些系统性偏见忽视了妇女和女童权利和需要，或是限制着少数群体的准入和参与。战胜这些偏见将是有效预防和治疗新冠病毒的关键。

移民和难民——无论其正式身份如何——必须是应对病毒的国家体系和计划的一部分。这些男女老幼有许多人生活在卫生服务紧张或无法获得卫生服务的地方。他们可能被限制在难民营和定居点，或者住在城市贫民窟。拥挤的环境和卫生资源匮乏增加了他们的暴露风险。

为了帮助东道国加强对移民和本地社区的服务，将他们纳入国家的监测、预防和响应安排，我们迫切需要国际上的支持。如果不这样做，将危及所有人的健康，并有可能加剧敌意和污名化。同样重要的是，任何加强边界控制、旅行限制或限制行动自由的措施都不应该阻止可能逃离战争或迫害的人获得安全和保护。

除了这些迫在眉睫的挑战，新冠病毒的传播无疑也将检验我们的原则、价值观和共同的人性。

由于感染人数的不确定性以及研制疫苗所需的时间，新冠病毒正在世界多国迅速蔓延，给个人和社会带来深度的恐惧和焦虑。

毫无疑问，一些不择手段的人会利用这一现实来操纵真实的恐惧，加剧人们的担忧。我们已经看到对一些针对东亚籍人口的愤怒和敌意。如果不加以约束，指责和排斥的冲动可能很快会延伸到其他群体——少数族裔、被边缘化的群体或任何被贴上“外国人”标签的人。

迁徙中的人们，包括难民，可能尤其会受到针对。然而病毒本身不会对感染对象进行区分；迄今为止的感染者包括度假者、国际商务人士，甚至国家部长，他们遍布各大洲。

恐慌和歧视从来不能化解危机。政治领袖必须发挥领导作用，通过透明和及时的信息赢取信任，为共同利益而团结协作，赋予人民参与保护健康的权利。

给谣言、恐慌和歇斯底里留有空间不仅会破坏对危机的响应，还可能对负责任的机制运行产生影响。

如今，没有哪个国家能够把新冠病毒的影响隔绝开来，无论是在空间上，还是在经济和社会层面。确保发展中国家有能力诊断、治疗和预防这种疾病的国际响应，对保障数十亿人的健康至关重要。

世界卫生组织正在提供专业知识、监测方法、制度、病例调查、接触者追踪以及科研成果和疫苗开发。我们已经意识到，国际团结和多边制度比以往任何时候都更加重要。

从长远看，我们必须加快建立平等、便利的公共卫生服务。我们现在如何应对这场危机，无疑将影响今后数十年的行动。

如果我们对新冠病毒的响应建立在公众信任、透明、尊重以及同情最弱势群体的原则之上，我们不仅是在维护每个人的固有权利。我们将利用和构建最有效的工具，确保我们能够安然度过这场危机，为未来汲取经验。

（作者菲利普·格兰迪是联合国难民事务高级专员，米歇尔·巴切莱特是联合国人权事务高级专员）

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