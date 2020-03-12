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与欧洲重谈难民协议 土欲抬高价码？

2020年03月12日08:28  来源：新华网
 

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢10日说，土方与欧盟2016年达成的难民安置协议“需要更新”，希望欧盟拿出诚意，别再“糊弄”土方，最好在3月26日欧盟峰会前拟定“路线图”。

恰武什奥卢在土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安访问布鲁塞尔一天后接受阿纳多卢通讯社采访，阐明土方要求。埃尔多安与欧盟、北约领导人会谈后没有发布联合声明，也没有出席联合记者会。

与埃尔多安面谈的欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和欧洲理事会主席夏尔·米歇尔说，欧盟与土耳其2016年达成的难民安置协议依然有效，双方将在后续谈判中细化这一协议，补充一些条款。欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利·丰特列斯将与土耳其外长对接，两人各自领导的工作组将厘清协议落实情况，以确保双方步调一致。

对此，恰武什奥卢回应说：“我们准备好做富有建设性的研究……我们希望欧盟拿出诚意。土耳其被糊弄的时代结束了。”

恰武什奥卢说，难民安置协议需要更新，是因为叙利亚西北部出现新情况。叙政府军去年12月在西北部伊德利卜省发动新一轮攻势，近百万人流离失所，大部分涌向土耳其边境。土方先前多次威胁，如果欧洲坐视不管，土耳其将向境内360万难民打开通往欧洲的大门。2011年叙利亚内战爆发后，数百万人逃难，其中大部分逃到邻国土耳其和黎巴嫩。

土耳其军队上月在伊德利卜遭到空袭，数十名士兵死伤。许多西方媒体认为，为拉欧洲“入局”，土方宣布“开闸”放难民进欧洲。难民随即如潮水般涌至土耳其与希腊的边界。希腊连日来穷于应付，指责土方撺掇难民非法越境。欧盟也对土方做法大为不满，炮轰土方搞“勒索”。

恰武什奥卢10日说，土方与欧盟签订的难民安置协议内容不只是“欧盟出钱，土耳其收人”，还包括关税同盟和免签待遇，言外之意是土方可能向欧盟重提后两项条件。土方先前抱怨欧盟承诺的60亿欧元没有全部到位，其他许诺也没兑现。欧盟当时答应，将加快土耳其入盟谈判，给予土耳其公民免签待遇，但由于内部反对声太大，这些当初“画的饼”都不了了之。

恰武什奥卢说，土方希望与欧盟在3月26日举行的欧盟峰会前就新协议达成一致，以便会议议程讨论。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：贾文婷、燕勐)
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