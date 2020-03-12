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王毅分别同意大利、伊拉克外长通电话

2020年03月12日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月10日电  国务委员兼外长王毅10日应约同意大利外长迪马约通电话。

　　迪马约介绍了意大利防控新冠肺炎疫情最新情况，感谢中方给予的慰问和支持，认为这充分体现了两国人民之间的传统友好。迪马约表示，当前意大利疫情形势十分严峻，意政府正密切关注和学习中方抗疫的成功经验，采取有力举措阻止疫情扩散。

　　王毅说，在中国抗击疫情最困难的时候，意大利给予了中方宝贵支持。现在，我们也愿和意大利人民坚定地站在一起。虽然目前中方自身对医疗物资还有较大需求，但我们将克服困难，向意方提供口罩等医疗物资援助，加大力度向意出口急需的物资和设备。如意方需要，中方也愿意派出医疗小组赴意协助抗疫。我相信，在共同抗疫的斗争中，两国关系将得到进一步深化，两国人民的友谊将得到进一步升华。

　　本报北京3月10日电  国务委员兼外长王毅9日应约同伊拉克外长哈基姆通电话。

　　哈基姆表示，伊中友谊源远流长，在伊拉克人民抗击新冠肺炎疫情最关键时刻，中方医疗专家团队携带医疗物资和设备飞抵巴格达，向伊方提供了无私帮助。感谢中方给予的大力支持，相信在中方协助下，我们必将早日战胜疫情。

　　王毅说，目前疫情在全球范围多源多点发生，对抗击疫情形成新的挑战。王毅表示，伊拉克与中国有着传统友谊，双方始终相互理解、相互支持。中方愿继续在力所能及范围内向伊拉克提供帮助和支持。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月12日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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