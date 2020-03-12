“道不远人，人无异国”。中韩两国互为近邻，守望相助，休戚与共。新冠肺炎疫情发生以来，两国一直相互支持，相互帮助，共同抗击疫情。连日来，许多中国网友为韩国送出祝福，相信中韩通力协作一定能够早日战胜疫情，未来两国在各领域的交往合作将更加密切。

网友“TomScott_陆”：“好邻居，金不换”。韩国总统文在寅在中国发生疫情后表示，中国的困难就是韩国的困难。韩国社会各界纷纷向中国表达关心并提供帮助支持，令我们感动。同气连枝是各国抗击疫情的最好姿态，团结协作是最有效的战疫良方，中国人民坚定支持你们！

网友“大当家妞妞”：祝愿韩国人民平安。在人类共同的敌人病毒面前，不分你我，共同抗疫！

网友“忠于理想2008”：感谢韩国对中国抗击疫情给予的支持！中国抗击疫情取得了成效，积累了经验。中国愿意为其他有需要的国家提供力所能及的帮助，共同战胜疫情。

网友“like_a_flowing_river”：韩国新冠病毒感染病例持续增多，牵动人心。希望疫情扩散的势头尽快得到遏制。

网友“Juccy_Li”：在中国出现疫情时，感谢韩国及时伸出援手。现在韩国正在经历疫情，我愿意通过捐款来贡献一份力量。

网友“Pandoboy”：当疫情在中国发生时，韩国人民的善良友好温暖人心！祝愿韩国人民早日渡过难关！中韩友谊长存！

网友“最喜爱秋天沙漠的胡杨”：越是艰难时刻，越要守望相助。全球携手抗疫，团结合作是最有力的武器。面对疫情，中国人民和韩国人民坚定站在一起！

网友“遵义塞东”：全球化时代，大家都是命运共同体，国与国、人与人的命运相互交织、休戚与共。韩国人民加油！让我们共同努力，大家一起共渡难关！

网友“苗稻香香的想不到”：患难见真情。韩国人民在疫情发生时对我们的支持，我们将铭记在心。在抗击疫情的战役中，韩国人民绝不是孤军奋战，我们和你们站在一起。

网友“无醒年华”：祝愿韩国人民早日战胜疫情。江南无所有，聊赠一枝春。

（本报记者 张矜若整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 03 版）

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