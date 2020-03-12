人民网>>国际

超越国界的互助（患难见真情 共同抗疫情）

美  珊

2020年03月12日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　我是法国图卢兹人，目前和我的中国丈夫在西安生活。

　　这段时间，中国在争分夺秒地抗击新冠肺炎疫情：各地医护人员紧急驰援武汉，捐赠物资从四面八方源源不断发往湖北，工人放弃休假、加班加点生产医用物资，家家户户认真落实防控措施……这些电视上每天播放的画面一直打动着我。那些为抗击疫情坚守各自岗位的人们，令人无比敬佩。我相信，14亿民众众志成城，一定能打赢这场疫情防控阻击战。

　　电视里每天滚动播报最新信息，医务人员充分讲解自我防护措施，小区也贴出各种防护提示，都让我对疫情和自我防护有了详细了解。面对公共卫生事件，信息公开非常重要。中国各级政府和有关机构在这方面做得十分专业，并且能根据形势发展调整应对措施，在很大程度上稳定了民众情绪。

　　我把中国抗击疫情的有效举措和感人故事讲给在法国的父母听，打消了他们的顾虑。很多中国朋友在微信上问候我，跟我分享做好个人防护的方法。我觉得大家传递的不仅仅是防护措施，更是一种勇气和信心。

　　疫情不分国界。很多国家领导人和国际组织官员通过视频、文字等多种形式支持中国、声援中国，大量外国民众在社交媒体上为中国加油。法国政府和多家法国企业向中国表示慰问、捐赠物资。一些法国朋友给我发来信息说，他们支持中国，为中国加油。这种超越国界的互助，让抗击疫情不孤单。

　　为了向所有参与抗疫的人士致敬，我投入到了支持武汉的微信表情包和公益插画的设计中。“武汉加油！”“我们在一起”“白衣天使，感恩有你”“保证完成任务，恳请祖国放心”“科学防控 健康中国”……我希望，这些结合法中文化艺术特点、饱含美好祝愿的表情包和公益插画能够通过网络激励和鼓舞更多人，坚定大家战胜疫情的信心，也希望让世界更好地了解中国，了解中国人民顽强拼搏的精神。

　　看到中国政府积极行动、人民团结互助，我相信胜利的春天不会遥远。

　　（作者为在华法国设计师，本报记者李琰采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月12日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved