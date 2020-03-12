肝胆每相照 冰壶映寒月（国际论坛）

韩中两国在共同抗击疫情中展现出守望相助、风雨同舟的邻里之情，让我们对人类命运共同体的明天更加充满信心

新冠肺炎疫情突如其来，韩国和中国正经历着前所未有的公共卫生安全考验。疫情虽然令人忧心，但也再次印证了两国作为近邻守望相助、同舟共济的友好情谊。

韩中两国有着悠久的政治、经济、文化联系，两国人民友好交往、相扶相济的传统源远流长。遭遇困难时，韩中两国总是能够互帮互助。面对当前疫情，两国更要同心协力，共同取得抗击疫情的最终胜利。

越是在困难的时候，越要汲取道德智慧。要知道，疫情中的任何过激、恐慌甚至愤怒的反应，都不利于携手抗击疫情。命运与共的韩中两国人民应同舟共济、共克时艰。我们应该对愚昧、荒谬的言行说不，并充分发挥儒家思想的重要价值，以仁德为出发点，怀着恻隐之情， 相互支持。

疫情无情人有情。韩国政府坚决抵制有关限制中国公民入境的“愚者”言论，坚定不移拓展两国互利合作，并向中国抗击疫情提供了有力支持。近期，韩国疫情防控形势严峻，中国政府也向韩方提供了一批抗疫物资援助，坚定支持韩国政府和人民抗击疫情。韩中双方保持密切沟通，就疫情防控、医疗救治、药物研发等领域开展合作交流。

在两国社会，道德的光芒不断闪现。疫情发生以来，两国地方政府和企业相互援助医疗和防护物资，两国相互支援的口罩总量已经达到数百万只。在卫生合作领域，两国疾控中心建立热线联系，开展技术交流。中方还通过多渠道向韩方分享了新冠肺炎的防治诊疗技术指南、技术方案。

“肝胆每相照，冰壶映寒月。”韩国古代诗人许筠写下的诗句，完全可以用来形容韩中两国人民之间的友谊。追寻前人的智慧，韩中两国在共同抗击疫情中展现出守望相助、风雨同舟的邻里之情，让我们对人类命运共同体的明天更加充满信心。

（作者为韩国东国大学教授）

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)