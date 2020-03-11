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俄政府机关报：西方反华势力发起“新的攻击”，试图将疫情责任推给中国

2020年03月11日16:17  来源：环球网
 

近几天，曾刊登“中国加油 我们在一起”彩色海报的俄罗斯政府机关报《俄罗斯报》网站连续发表多篇文章，介绍中国为抗击疫情所做的努力，批驳反华政客借机抹黑中国言论。在8日最新报道中，该报还展望称，中国的疫情防控出现明显向好趋势，各地有序推动复产复工，随着春天的到来，中国抗“疫”之战迎来了新局面。

在这几篇文章中，不少关注点都被放在了中国为抗击疫情所做出的努力上。发布于3月7日的“反华政客企图让中国为疫情‘背锅’，国际社会不答应”文章提到，当前新冠肺炎疫情正在全球蔓延扩散，中国—世界卫生组织联合专家考察组、国际医学期刊《柳叶刀》、世卫组织卫生紧急项目等国际团体和国际组织都纷纷发声，认为中国作出了巨大牺牲，取得了积极成效，为世界赢得了时间，积累了经验。

“疫情期间，中方像保护自己孩子一样保护在华留学生”，《俄罗斯报》6日以此为题，援引俄罗斯驻中国大使馆新闻专员叶戈罗夫的话介绍了一个细节说，疫情发生后，仍有不少外国留学生选择留在中国。“据最新报道，现在仍有大约6000名俄罗斯学生待在中国。在疫情最严重的时候，并不是所有人都选择离开(中国)，也有很多人决定留下来……目前形势稳定：中国所有大学都会就有关俄罗斯学生(健康)状况和生活条件提供相关实时透明信息。他们的父母也都安心了。”叶戈罗夫说。

然而，《俄罗斯报》注意到，尽管国际社会对中国抗“疫”工作做出了客观积极的评价，仍有一些西方国家将疫情“政治化”，阻碍抗“疫”国际合作。《俄罗斯报》7日发布的文章就提到，部分西方反华势力和政策制定者试图将疫情相关责任推给中国，这是对中国发起的一次“新的攻击”。

文章认为，作为一个负责任大国，中国在继续做好本国疫情防控的同时，正不断深化疫情防控国际合作。中国这么做，不仅是对所有善意支持的回报，也是对全球公共卫生的高度负责，更是以实际行动践行“人类命运共同体”理念。事实胜于雄辩。在这场全球战“疫”中，中国从未缺席。

随着防疫工作的持续推进，《俄罗斯报》在8日发布的一篇报道标题中形容说，“中国这场‘抗疫之战’正迎来春天”。文章开篇直接引用几组数据称，当前，中国的疫情防控出现明显向好趋势，各地有序推动复产复工。文章表示，随着春天的到来，中国抗“疫”之战迎来了新局面。

另一方面，针对外界质疑疫情影响中国经济的声音，《俄罗斯报》也在近日刊登的文章中给出了自己的判断。

上述介绍不少留学生疫情期间选择留在中国的文章表示，专家普遍认为，疫情不会改变中国经济发展的基本面，内需和外贸所涉及的相关行业将持续为外籍人才提供大量工作岗位。因此，观察家们确信，在华外国留学生们不必担心未来在中国找不到工作。

此外，《俄罗斯报》在8日刊登的文章中也提到，多国各界人士表示，尽管面临新冠肺炎疫情影响，但从长期看，中国经济前景是乐观的，他们对中国的经济韧性抱有信心。面对新冠肺炎这一全球公共卫生事件，中国与世界各国守望相助、携手并肩，合奏出一曲人类命运共同体的壮阔乐章。(记者 王博雅琪)

(责编：贾文婷、燕勐)
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