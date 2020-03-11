新华社北京3月11日电 题：“3·11”九周年：守望相助的生动呈现

新华社记者韩梁

3月11日是日本遭受“3·11”特大地震灾害9周年。

9年前，日本在那场灾难中满目疮痍，中国第一时间派出救援队，雪中送炭的种种义举感动日本民众。2008年汶川地震，日本也第一时间派出救援队，废墟中对逝者鞠躬致意的画面，至今印在许多中国民众脑海。灾难中，两国人民守望相助的经历，续写中日友好交往佳话，也为两国关系长远发展留下宝贵精神财富。

9年后，当中日都遭遇新冠肺炎疫情冲击，两国再度携手并肩，展现同舟共济的人性光芒，传递超越时空的温暖力量，见证这场全球战“疫”中令人难忘的真情时刻。

日本前首相鸠山由纪夫在给中国抗疫鼓劲的视频中提到，不会忘记2011年日本大地震时中国对日本的帮助。而在此次中国暴发疫情后坚持从日本返回中国长春教书的日本教师山崎由美子说，她永远不会忘记“3·11”大地震时，长春老百姓在街头打出“日本人民要挺住”“日本加油”的横幅，忘不了那些在街头巷尾自发募捐的大学生们的身影。

中国人民也不会忘记，疫情暴发以来，日本人民感同身受，鼎力相助：多个地方政府动用救灾应急物资储备援助中国，“旗袍女孩”在寒风中伫立街头为中国募捐，日本姑娘“香香”手绘抗疫中文漫画，松山芭蕾舞团高唱《义勇军进行曲》的慷慨激昂，救援物资上“明月何曾是两乡”的深情诗句……一批批防疫物资抵达中国各地，缓解燃眉之急，一声声加油鼓劲，传递风月同天的温情善意。

而今，日本疫情形势吃紧，中国投桃报李，施以援手，义不容辞。国务委员兼外交部长王毅同日本外相通话时说，疫情面前，中日是“同舟共济的命运共同体”；中国向日本提供的病毒试剂盒上写着“投我以木桃，报之以琼瑶”；中国女孩“鹿鹿侠”在日本街头为路人免费分发口罩，纸箱上用日语写着“来自武汉的报恩”……从政府到民间的种种暖心之举，正是患难见真情、行道有亲邻的生动呈现。

孟子曾对邻人相处之道有过一段精辟描述：“出入相友，守望相助，疾病相扶持”。邻人罹灾，感同身受；救灾恤邻，义不容辞。在严峻疫情下，中日两国有携手应对挑战、守护民众健康的共同诉求，也有合力防止疫情扩散、维护地区经济发展与社会稳定的责任担当。中日和衷共济，守望相助，既是对彼此的有力支撑，也是为争取全球战“疫”胜利作出贡献。

日前，外交部发言人华春莹在社交媒体上写下“雾尽风暖，樱花将灿”的中文诗句，随后又用日文写道：“暖风知花近，让我们一起迎接无忧无虑的春天吧！”不少日本网友纷纷评论点赞。延续数千年的文化纽带，在抗击疫情的特殊时刻，更能激发两国民众携手互助的温情，引发心灵共鸣，为这份和衷共济增添文化光芒。

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