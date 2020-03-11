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法国总统：欧盟将加强应对新冠肺炎疫情的协调合作

2020年03月11日13:16  来源：新华网
 

新华社巴黎3月10日电（记者徐永春）据法国媒体报道，法国总统马克龙10日与其他欧盟成员国领导人以及欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲央行行长拉加德举行视频会议，商讨应对新冠肺炎疫情的举措。

马克龙在会后表示，此次视频会议在欧洲共同应对新冠肺炎疫情方面做出一些重要决定。欧盟成员国卫生部长计划将每天举行协调会议，通报疫情发展情况，商讨隔离和限制人员流动等应对举措。针对医疗物资尤其是医用口罩和呼吸机短缺问题，欧盟计划进行共同的组织协调工作。马克龙提出：“意大利的一些紧急医疗部门正面临巨大困难。”

谈及疫情对经济和金融业的影响，马克龙表示，将在国家层面采取措施，帮助受到疫情影响的经济部门特别是中小企业。他说：“欧盟各国准备共同做出必要的决定，采取必要的措施，以应对疫情及其可能引起的一切后果，避免任何形式的金融动荡。”他说，欧洲央行将于12日就这一问题表态。

此外，马克龙当晚在社交媒体发文称：“面对新冠肺炎疫情，我们决不容忍投机取巧和不稳定因素。在医疗卫生领域和经济领域，欧洲都应竭尽所能。”

法国卫生部下属卫生总署署长热罗姆·萨洛蒙10日说，过去24小时法国新增新冠肺炎确诊病例372例，全国累计病例升至1784例。

(责编：崔越、燕勐)
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