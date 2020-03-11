疫情袭美国　最“怕”是美军

美国总统唐纳德·特朗普一再强调美国控制新冠疫情影响“不存在问题”，美国“国防中枢”五角大楼依然格外小心地部署防控措施。新冠病毒这个“看不见的敌人”可能威胁美国分布在世界各地的军事力量。

【悄悄筹划】

美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国军方领导层采取多项“果断”措施，防止疫情在军中扩散，包括取消与盟国的联合军事演习、要求军舰“自我隔离”、对入伍新兵作病毒筛查。但是，随着疫情在美国进一步扩散，五角大楼想要正常发挥美军“神经中枢”功能，面临不小挑战。

五角大楼已经在为“远程办公”做技术准备。9日上午，五角大楼召开一场“不寻常”的高级别工作会议。与会官员不再集中在同一间会议室，而是分散在三间会议室，通过视频会议交流。

五角大楼发言人约翰森·霍夫曼说：“防长试图树立榜样，即我们需要采取一些常识性措施。”

美国防部长马克·埃斯珀5日在五角大楼记者会上说：“即使五角大楼建筑内部暴发某种疫情，我们有充分信心能够继续履行五角大楼所有必要职能。”

他说：“我们现在还没有（暴发），但愿不会有，但我们希望做好准备应对任何状况，会采取多种（预防）措施。”他承诺推动军方“改变社交方式”，以求阻遏病毒传播。

CNN从六名国防官员处得知，五角大楼几周以来一直悄悄筹划防控疫情预案，由于无法预估疫情影响有多大，具体措施是否实施不得而知。

五角大楼建筑内部已经张贴“卫生建议”海报、放置免洗洗手液。

埃斯珀先前确认，即使疫情来袭，“国家军事指挥中心”这一核心可以在“封闭”状态下维持数周运转。指挥中心部分办公场所在地下，是五角大楼安保最严密区域，平时24小时办公，来自世界各地的军事情报和作战信息在这里汇集、交流。

部分重要岗位员工可能转移至五角大楼以外的临时办公点，非关键岗位的员工可能需要轮流值班和远程办公。内部餐饮和购物设施可能部分关闭，以减少人员。其他预备措施包括取消游客参观活动、“限流”外来访客。不过，埃斯珀说，会确保新闻媒体进入大楼采访的渠道畅通。

【“中枢”受挑战】

不同于军方例行制定的流行病防控预案，五角大楼针对新冠肺炎制定的措施尤其详细。

五角大楼地位特殊，负责制定和协调全球范围内的美军行动计划。根据五角大楼报告，美军在176个国家和地区总计驻扎近25万人，包括军职和非军职人员；另有270万人就职于美国境内军事设施，其中大约2.6万人在首都华盛顿附近阿灵顿县的五角大楼及其附近办公地点上班。

除人员规模，五角大楼内部构造也对防控疫情构成挑战。

五角大楼像一座“小城市”，占地大约12公顷，建筑面积是纽约著名高楼帝国大厦的三倍，堪称全球最庞大的办公建筑群；内设多家食堂、咖啡站，还有几家商店。它也是美国首都华盛顿周边地区的交通中转站之一，地铁站和公交站在这里交汇。

多名国防部官员告诉CNN，由于工作人员多，难以保证进入建筑内的所有人员都接受测温，守卫各入口的安保人员也没有受过相关培训；但凡出现一名感染者，想要精确追踪其密切接触者相当困难。

【韩意基地闭门】

截至9日，韩国累计确诊新冠肺炎病例超过7513例。自一名驻韩美军士兵2月中旬确诊后，各美军基地保持高度警惕，采取推迟韩美春季联合军事演练、关闭基地休闲设施等举措。

在韩国疫情重灾区大邱市，一名在驻韩美军“沃克营地”工作的韩国籍建筑工人9日确诊感染新冠病毒，成为与驻韩美军相关联的第八个新冠病例。营地指挥官谴责这名工人发病后隐瞒病情、继续进出营地，称“他永远不能再回到原来岗位”。

驻韩美军基地共2.9万将士及平民雇员8日接获“停止调动”命令，不得离开现有驻地。命令至5月6日有效。

意大利境内7处美军基地共1.5万多军民接获类似命令。截至9日，意大利确诊病例攀升至9100多人，逾460人病亡。上周一名驻那不勒斯的美军水兵成为驻意美军首个确诊病例。（沈敏）（新华社专特稿）

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