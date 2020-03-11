土欧磋商难民问题无突破

土耳其领导人与欧洲联盟和北大西洋公约组织9日磋商难民问题，没有取得突破。

土耳其敦促欧洲加大对土方在叙利亚军事行动的支持、进一步落实难民安置资金，欧盟则要求土方首先停止鼓动难民非法进入希腊。

【土耳其：要钱也要支持】

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安当天抵达比利时首都布鲁塞尔，会晤官员包括欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩、欧洲理事会主席夏尔·米歇尔和北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格。

结束在欧洲理事会的会晤后，埃尔多安直奔机场，没有出席原定与冯德莱恩和米歇尔举行的联合记者会。多家媒体报道，土耳其和欧洲甚至没有试图掩饰双方的“紧张关系”。

从土耳其出发前，埃尔多安告诉媒体记者，他此行首要目标是寻求欧洲方面对土方在叙利亚军事行动给予更多支持和共同应对叙利亚战事引发的难民问题。

土耳其2016年与欧盟达成难民安置协议，商定欧盟出资60亿欧元，换取土方限制难民经由土耳其前往欧洲。然而随着叙利亚伊德利卜省战事升级，土耳其安置难民的能力和意愿下降。同时，欧盟资金支持力度难以达到土方期待。

埃尔多安抵达比利时后告诉媒体记者：“危机源于叙利亚局势，关联安全和人道主义方面，正在威胁我们地区乃至整个欧洲。没有欧洲国家可以置身事外。”

“我们希望，在土耳其独自开展的作战中获得所有盟友的具体支持，”他说，“北约正处于关键时期，需要明确展现（对土耳其的）支持。”

【欧洲：少拿难民说事】

作为北约成员国，土耳其越境叙利亚发起的军事行动遭叙利亚政府谴责，欧洲和北约多国同样不认同。

欧盟委员会主席冯德莱恩与埃尔多安会晤前告诉媒体记者，土耳其与希腊边境发生的事充斥“政治动机”，旨在对欧盟施压。

伊德利卜战事升级后，土耳其2月底“开闸”放难民进入希腊、继而前往欧洲其他国家，大批难民随后集结在两国边界地区试图越境。希腊连日来动用催泪瓦斯等阻止大约3.9万名难民入境，警方逮捕约280人。

冯德莱恩说，就当前形势，如果想找到化解办法，首先“需要减轻（希腊）边境承受的压力”。

欧洲议会第一大党团欧洲人民党领导人、德国议员曼弗雷德·韦伯说：“任何来自欧盟的支持都有前提条件，即停止鼓动所有非法越境行径，让人们离开边境。”

冯德莱恩9日与埃尔多安会晤大约40分钟，会后告诉记者：“我们非常明确地向埃尔多安总统表达继续推进这些（难民）事务的承诺，只要这是双向（承诺）。”

冯德莱恩强调，双方认为难民安置协议依然有效。欧洲理事会主席米歇尔说，欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利·丰特列斯将与土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢对接，确保双方对协议的解读一致、执行协议时步调一致。

北约秘书长斯托尔滕贝格则在会晤时告诉埃尔多安，北约已经向土耳其投入大约50亿美元资金，用于军事基地及雷达站等。

对希腊这一重要门户国家，欧盟显现支持。德国率先声明将接收至多1500名滞留希腊境内的难民儿童。冯德莱恩说，法国、葡萄牙、卢森堡和芬兰随后同样将接收难民儿童，欧盟成员国分管移民事务的官员拟13日就相关事宜会晤。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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