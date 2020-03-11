美军从阿富汗开撤　阿总统拟释塔利班囚犯

美国军方9日宣布，依据美方与阿富汗塔利班达成的协议，美军已经开始从阿富汗撤离。

阿富汗总统阿什拉夫·加尼同一天宣布将释放塔利班在押人员，为开启与塔利班直接对话铺平道路。

【推进撤军】

驻阿美军发言人桑尼·莱格特在声明中说，美军开始执行在135天内把驻阿美军规模从大约1.3万人缩减至8600人的计划。

一名不愿公开姓名的美国官员向美联社证实，数以百计美军士兵已经开始按计划撤离阿富汗。

美国国防部长马克·埃斯珀2日确认，他已经批准驻阿美军撤离，行动由驻阿美军最高指挥官斯科特·米勒协调。他说，人员缩减至8600人时，美军将暂停撤军并评估阿富汗的安全形势。

经过多轮谈判，美国与塔利班2月29日在卡塔尔首都多哈签署协议，旨在结束持续18年多的阿富汗战争。

依据协议，美国将在协议签署后10天内开始撤军，在135天内把驻阿美军规模从1.3万人缩减至8600人；推动释放塔利班在押人员、重新评估和解除对塔利班相关人员的制裁、向阿富汗新政府提供经济援助、保证不干涉阿富汗内部事务。与此同时，塔利班承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友的安全。

美方承诺，如果塔利班严格履行协议条款，美军将在14个月内完全撤出阿富汗。

【“松口”释囚】

阿富汗总统加尼9日说，将于10日下令释放塔利班在押人员。

根据美国和塔利班签署的协议，塔利班定于10日与阿富汗各方代表会面，讨论实现永久性全面停火和阿富汗今后的政治路线；阿富汗政府应在会前释放大约5000名塔利班在押人员，塔利班释放大约1000人。然而，加尼本月1日以美国无权决定这一事项为由拒绝释囚。

5名阿富汗官员9日向路透社披露，加尼同意释囚，以确保美国和其他国家承认他担任总统。其中3名官员说，加尼10日将宣布释放大约1000名塔利班在押人员，优先释放年迈者和刑期将满的人。

加尼9日举行第二个总统任期的就职仪式，而他的竞争对手、政府前首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉宣称自己才是总统选举获胜者，同一天也举行“总统就职仪式”。

美国阿富汗事务特使扎尔梅·哈利勒扎德出席加尼的就职典礼。美国国务卿迈克·蓬佩奥说，美方“强烈支持统一的”阿富汗，“强烈反对任何建立平行政府和使用武力解决政治分歧的行为”。

阿富汗2月18日公布去年9月总统选举结果，显示加尼获得50.64%选票，阿卜杜拉获得39.52%选票。依据阿富汗法律，候选人获得半数以上简单多数选票当选。然而，阿卜杜拉指责选举舞弊，自称获胜。

尽管美国与塔利班签署协议，阿富汗安全形势并未好转。9日就职仪式期间，首都喀布尔传来爆炸声。内政部说，4枚火箭弹袭击喀布尔市中心。极端组织“伊斯兰国”随后“认领”这次袭击。（安晓萌）（新华社专特稿）

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