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俄知名学者撰文批驳美西方利用新冠肺炎疫情散播“政治病毒”

2020年03月11日08:28  来源：新华网
 

3月3日，俄罗斯《共青团真理报》（滨海边疆区版）刊登俄知名汉学家塔夫罗夫斯基题为《新冠病毒与政治病毒》的文章，主要内容如下：

新冠肺炎疫情已在全世界引起了不同的反应：有的对中国抱以同情，有的钦佩中国采取的果断措施，有的却批评中国特色社会主义制度。起初，批评针对的是政府对拥有上千万人口的武汉采取的严厉隔离措施。接着，批评者开始抨击中国在全国范围内采取防控措施的“效率低下”。渐渐地，批评者将新冠病毒得以传播、甚至是病毒的产生都怪罪在中国共产党身上，妄称疫情的产生和蔓延表明中国政治体制的失败。

呵，就好像流行病、地震、海啸、火灾和其他自然灾害真的是取决于社会制度和这样那样的政党一样！但是中世纪致命的鼠疫屡次席卷封建欧洲，西班牙流感重创了资本主义旧世界，切尔诺贝利灾难降临在社会主义苏联，澳大利亚几乎在可怕的森林大火中烧毁，MERS冠状病毒肆无忌惮地在中东伊斯兰国家中蔓延，而另一个名为H1N1的病毒起源于据说代表民主的美国。

说到海啸，2011年袭击福岛县的巨浪摧毁了沿海城镇，实际上也摧毁了核电站，使整个日本面临灾难。难道是“具有日本特色的资本主义”模式的错？事后分析显示，最初地方当局和核电站管理者不是打算掩盖现实，就是要淡化灾难规模。这使得救援迟缓，也增加了海啸过后减灾工作的成本和复杂性。

美国官员对2009年H1N1疫情的反应更加滞后。该病毒被命名为H1N1，被宣布为国际关注的突发公共卫生事件。但是，美国并没有对旅行和公共活动采取任何限制措施。怎么能采取限制措施呢？这毕竟是民主国家啊！世界没有因这种“粗心”而感到不安。没有人会对拿着美国护照的人关闭边界，也没有人指责当时执政的民主党无力统治一个伟大的国家，而自由资本主义模式已成为人类历史中过时的一页。

毫无疑问，在这里我们看到了明显的双重标准。我认为，与新冠肺炎疫情有关的对中国的攻击，不是出于对人类健康的担心，而是遏制中国的一种手段。这一政策可以称之为“新冷战”，它已经持续数年了，既针对北京，也针对莫斯科。“新冷战”的始作俑者当然不会放过任何攻击中国的机会，而新冠病毒导致的危机则为攻击中国提供了借口。就这样，新冠病毒演变成了“政治病毒”，主要攻击方向是中国特色社会主义这一新的发展模式，和在此基础上建立的“中国梦”。

其实，这种有效的发展模式使中国在过去40年中史无前例地跃升为世界第二大经济体，使这个曾经落后的国家摆脱了贫困。在中国共产党的治理下，中国成为了“世界工厂”。

中国没有对外输出中国特色社会主义。中国特色社会主义实际上是基于中国5000年的古老历史和14亿人口的国情而创造出来的。中国也未将其强加给它的伙伴国家。但是，俗话说，“谁的眼睛都不瞎”。世界各地有识之士都希望自己的国家经历这样的经济腾飞，实现繁荣、取得成功。他们越来越认为社会主义是中国和平崛起的主要原因，对“中国梦”进行充分的分析，并试图构建诸如“俄罗斯梦”等其他国家发展模式。甚至在美国，民主党总统候选人伯尼·桑德斯也打出了明显带有社会主义色彩的口号。

毫无疑问，美国不会允许具有这样或那样特色的社会主义挤压自己的社会制度，这并不是由于美国模式好不容易才战胜苏联模式。要知道，正是在自由资本主义的基础上，美国保持着美元垄断地位和军事霸权，以及尽管开始下滑但仍然强大的经济实力。因此，美国对中国开始了“新冷战”并开辟了多条战线。当前围绕新冠肺炎疫情歇斯底里的表现就是对中国的一次攻击。这不是第一次，也不会是最后一次。

时间和事实再次表明，基于意识形态偏见和双重标准的“政治病毒”带来的危害更大，更难以治愈。

(责编：崔越、燕勐)
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