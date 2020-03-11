中国采取强有力的疫情防控举措，取得积极成效，多米尼克对此高度评价和由衷敬佩。长期以来，中国大力支持多米尼克经济社会发展，是我们真诚可靠的朋友。值此艰难时刻，多米尼克坚定地与中国站在一起，全力支持和声援中国政府和人民。

——多米尼克总理斯凯里特

我们非常敬重中国所付出的艰辛努力。中国医疗系统快速安排医护人员救治病人，令人印象深刻。医生、护士以及所有卫生保健部门工作人员的表现令人钦佩。中国为抗击新冠肺炎疫情所付出的一切努力必将取得成功，这也符合全球的利益。

——匈牙利外交与对外经济部部长西亚尔托

中国为抗击新冠肺炎疫情所付出的努力，对全球疫情防控作出了贡献，有助于在世界范围内拯救生命。我们要特别赞扬奋战在抗击疫情前线的许许多多英雄。他们的努力不仅有助于遏制疫情在中国的蔓延，同时也帮助了全世界。

——盖茨基金会首席执行官马克·苏斯曼

中国在应对此次疫情方面作出的努力令人鼓舞，比如在很短时间内测出了新冠病毒基因组序列信息并与各国分享，有助于国际社会更好地认识这一病毒，从而为药品和疫苗研发打下基础。新冠肺炎疫情出现在任何国家，都会是严峻挑战。中国一直进行着超乎寻常的抗疫努力，迅速调动资源在短时间内建起医疗设施，收治大量患者，十分不易。这种巨大的努力，绝对值得称道。

——美国哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院教授、传染病防治专家瓦法·萨德尔

抗击传染病需要国际社会通力合作，抵制谣言，战胜恐慌。中国积极同国际社会分享疫情信息，为其他国家的防疫工作提供了重要支持。

——刚果（金）国家生物医学研究所所长穆延贝

中国采取的抗疫措施为世界各国树立了榜样，不仅保护了本国国民，也有利于保护世界人民的健康。新冠病毒是全世界共同的挑战，世界各国要携手抗击疫情，营造一个更安全、稳定、健康的发展环境，才能更好、更快地恢复经济发展信心。

——乌克兰工商会主席根纳季·奇日科夫

（综合本报记者吴杰和新华社记者采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 17 版）

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