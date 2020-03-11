让互爱互助之花永远盛开（大使随笔）

新冠肺炎疫情牵动着全体中华儿女和世界人民的心。习近平总书记在大年初一主持召开中共中央政治局常委会会议，亲自指挥部署疫情防控工作，全国各地区各部门全力投入疫情防控阻击战。在这场与时间的赛跑中，中国速度、中国规模、中国效率得到了国际社会充分肯定和高度评价。

疫情发生后，中国驻斯洛伐克大使馆第一时间向斯总理府、外交部、卫生部通报情况，并持续跟进提供有关疫情的最新权威信息，以及中国政府和人民抗击疫情的有力举措和成效。斯洛伐克政府对中方采取的疫情防控举措予以高度评价，并通过世界卫生组织向中国捐款，以实际行动支持疫情防控工作。

斯洛伐克政要通过各种途径向中国表示支持。佩列格里尼总理亲自指示该国各政府部门积极配合，为向中国运送物资提供便利和协助。交通部长埃尔谢克亲临机场检查部署，在半天内即办完全部清关检验手续。教育、科研和体育部国务秘书娜赫特曼诺娃等斯洛伐克官员、企业家代表、友人出席物资启运仪式，一起为中国加油。外长莱恰克代表斯洛伐克政府向中方致慰问电，表达对中国政府的信任和支持。他在同我会见时，再次高度评价中国政府为遏制疫情扩散采取的强有力措施，表示斯洛伐克政府随时准备帮助中国应对疫情。

为让斯洛伐克公众能够及时、全面、准确了解中国政府防控疫情的工作情况，中国驻斯洛伐克大使馆开通多个社交媒体账号，密集发布百余条信息。斯洛伐克网友们纷纷通过在我使馆主页留言、点赞和发送邮件、短信等方式，称赞中国政府有力防控举措，为处在艰难时刻的中国朋友加油打气。我真切体会到淳朴友好的斯洛伐克人民对中国人民的真挚情感。

中国人民的老朋友、79岁高龄的斯洛伐克前总理顾问安塔洛娃女士第一时间表示，愿为中国人民抗击疫情提供帮助。位于班斯卡·比斯特里察市的米库拉什·科瓦奇中学的斯中双语实验班项目已连续开办4年，培养出一批热爱中国文化、中文水平优秀的青年学生。该校各年级学生特意用中文录制了一组视频，声援中国抗击疫情。一名斯洛伐克在华留学生在网络平台发布多个视频，用亲身经历介绍中国政府采取的有力有效疫情防控措施，盛赞短期内建成两所专门医院的“中国速度”，用事实粉碎西方个别媒体的谣言，传播抗击疫情的正能量，得到中外网友大量点赞。

此次疫情让人们再次认识到，各国命运休戚与共。唯有携手应对挑战，才能实现共生共荣。我相信，在中国人民坚韧不拔的努力和国际社会的大力支持下，我们必将打赢这场疫情防控阻击战。我们也将铭记斯洛伐克人民的宝贵支持。愿中斯友好之树常青，两国互爱互助之花永远盛开。

（作者为中国驻斯洛伐克大使）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 16 版）

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