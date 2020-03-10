新华社北京3月9日电 题：为维护世界公共卫生安全作出积极努力——中国始终坚守在疫情防控的最前线

新华社记者

根据世界卫生组织的声明，全球新冠肺炎确诊人数日前突破了10万例，受疫情影响的国家和地区数量已破百。疫情在全球多点暴发并扩散蔓延，令世界公共卫生安全面临极大挑战。

在“这一严峻时刻”，世界卫生组织强调，遏制病毒和减缓传播的每一项努力都可挽救生命，也可使卫生系统和整个社会有宝贵时间进行准备，找到有效治疗方法并开发疫苗。

采取最全面、最彻底、最严格的防控举措，中国始终坚守在疫情防控的最前线。连日来，国际社会高度评价这些举措为世界抗疫争取时间，不仅全力维护本国人民生命安全和身体健康，也为维护世界公共卫生安全作出积极贡献。

从新增确诊1.5万余例到多地“归零”，中国采取了哪些行动？

截至3月8日24时，除湖北以外，中国其他省份连续两日无本土新增确诊病例。武汉新增确诊病例也连续两日降至50例以下。

新增确诊人数，是观察流行病是否被有效控制的重要指标之一。从新增确诊1.5万余例的“最高点”逐渐到多地“归零”，中国采取了哪些行动？

2月16日至24日，由多国专家组成的中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组，在中国四个省份开展为期九天的调研。

在联合考察组外方组长、世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德看来，中国采取了前所未有的“古老方法加现代化科技”措施，产生了更大的效果和产出。

这种“古老的方法”，指的就是“围堵策略”，包括国家层面鼓励大众勤洗手、戴口罩、保持社交距离；进行大规模的体温监测；暂停公众集会、呼吁民众减少出行流动等。而大数据、人工智能、物联网、5G等新科技，则为这些传统防控方法插上“翅膀”，使之更加高效、便民。

在中国—世卫联合考察组举行的新闻发布会上，布鲁斯·艾尔沃德坦承自己曾对非药物干预措施持“模棱两可”的态度，“但中国的方法是，既然没有特效药，也没有疫苗，那我们有什么就用什么，根据需要去调整适应，去拯救生命。”

各地医务人员紧急驰援武汉；火神山医院、雷神山医院神速竣工；疫情防控物资快速调度、人民为防控疫情牺牲正常生活……中国在与病魔抗争中所展现的勇气和无私大爱，令国际社会印象深刻。

疫情发生以来，中国政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，通过采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，迄今已让5.8万余人治愈出院，疫情防控呈现积极向好态势。

中国—世卫联合考察组还对各省的粗发病率进行了比较，估计“中国采取的政府主导的全社会防控措施成功避免、或者至少预防了全国范围内数十万病例的发生。”

联合专家考察组专家一致认为，中国应对疫情的措施显著地保护了本国和世界人民的生命安全，构建起了防止疾病国际传播强有力的“第一道防线”。

第一时间与其他国家分享信息，透明、负责任的中国与世界共战病魔

截至目前，中国已与全球100多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案等多份技术文件。

面对新冠病毒这个狡猾的敌人，中国在奋力抗疫的同时，也第一时间与其他国家分享信息，开展科研合作。

一张时间表，记录着中国积极主动履行国际责任、同国际社会携手抗击病魔的坚实行动——

疫情发生后，第一时间向世界卫生组织通报信息，同有关国家保持沟通；

1月12日，世界卫生组织宣布，已收到中国分享的新型冠状病毒基因序列信息；

1月21日，中方公布新型冠状病毒核酸检测引物和探针序列……

俄罗斯国家总防疫师安娜·波波娃说，俄方研究人员在病毒序列公布后不到7天的时间内就开发出诊断病毒的方法，这要归功于中国医疗专家的努力，“中国专家公开、迅速的工作值得尊敬。”

国家卫生健康委员会副主任曾益新说，中国已与世界卫生组织、欧盟、非盟等组织和有关国家建立了密切的技术层面沟通机制，还将支持中国红十字会、中国疾控中心等机构派出专家组，与相关国家技术机构开展合作交流和专业技术培训。

“比如取样本做检验，样本怎么取，怎么检测，到底是检测抗原、病毒还是血清、抗体或者是一起来检测，这里面有非常多的技术细节。”曾益新说。

英国政府首席医疗顾问克里斯·惠蒂在该国应对新冠肺炎疫情发布会上，多次援引中国公布的数据，他表示，中国政府每天公布疫情的最新数据，对外界“很有帮助”。

守望相助，携手加强国际联防联控和口岸管控

东京街头，一个戴着小鹿玩偶头套的中国女孩，手捧写着“来自武汉的报恩”日语字样的纸箱，掏出口罩分发给路人……

“心怀善良，你就拥有最帅的盔甲。”她说。

目前，中国已向韩国、日本等受疫情影响较大的国家提供了抗疫物资和检测设备等援助，并向伊朗等国派出了专家组。中国政府还决定向世卫组织捐款2000万美元，用于支持抗击新冠肺炎疫情的国际合作。

疫情无国界。危机面前，人类是一个命运共同体，更应守望相助。

当前，中国疫情防控面临外防输入、内防扩散的压力。挑战面前，是同舟共济还是以邻为壑？中国作出了响亮的回答。

外交部领事司司长崔爱民说，我们愿与有关国家加强联防联控，共同强化口岸管控措施，加强检验检疫，共同维护好各国人民的健康和安全。

据介绍，根据疫情发展情况，中国地方政府将及时动态调整对外国来华人员入境后的防控措施。入境后，他们所在的社区还将为他们提供必要的保障和协助，帮助他们解决好生活方面的实际困难。

“我们对外国公民和本国公民一视同仁，无差别地执行相应措施，并且会充分照顾当事人的合理关切，尊重他们的宗教和风俗习惯。”崔爱民说。

“这是对我们每一个人的威胁，我们必须团结如一人。”世界卫生组织总干事谭德塞说。

疫情发生以来，共有60多个国家和7个国际组织向中国伸出了援手。当疫情在全球迅速蔓延，中国同样与世界各国人民紧紧站在一起：到期的来华签证可自动顺延两月、与各国民航积极分享疫情防控标准和指导材料、帮助公共卫生体系薄弱的中小国家筑牢防线……

联合国秘书长古特雷斯说，中国用实实在在的行动赢得了世界的普遍认同与赞赏，体现了负责任大国的担当，生动践行了构建人类命运共同体的承诺。（执笔记者：屈婷，参与记者：杨依军、刘开雄、班威、于佳欣）

(责编：崔越、燕勐)