人民网>>国际

为维护世界公共卫生安全作出积极努力——中国始终坚守在疫情防控的最前线

2020年03月10日09:38  来源：新华网
 

新华社北京3月9日电 题：为维护世界公共卫生安全作出积极努力——中国始终坚守在疫情防控的最前线

新华社记者

根据世界卫生组织的声明，全球新冠肺炎确诊人数日前突破了10万例，受疫情影响的国家和地区数量已破百。疫情在全球多点暴发并扩散蔓延，令世界公共卫生安全面临极大挑战。

在“这一严峻时刻”，世界卫生组织强调，遏制病毒和减缓传播的每一项努力都可挽救生命，也可使卫生系统和整个社会有宝贵时间进行准备，找到有效治疗方法并开发疫苗。

采取最全面、最彻底、最严格的防控举措，中国始终坚守在疫情防控的最前线。连日来，国际社会高度评价这些举措为世界抗疫争取时间，不仅全力维护本国人民生命安全和身体健康，也为维护世界公共卫生安全作出积极贡献。

从新增确诊1.5万余例到多地“归零”，中国采取了哪些行动？

截至3月8日24时，除湖北以外，中国其他省份连续两日无本土新增确诊病例。武汉新增确诊病例也连续两日降至50例以下。

新增确诊人数，是观察流行病是否被有效控制的重要指标之一。从新增确诊1.5万余例的“最高点”逐渐到多地“归零”，中国采取了哪些行动？

2月16日至24日，由多国专家组成的中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组，在中国四个省份开展为期九天的调研。

在联合考察组外方组长、世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德看来，中国采取了前所未有的“古老方法加现代化科技”措施，产生了更大的效果和产出。

这种“古老的方法”，指的就是“围堵策略”，包括国家层面鼓励大众勤洗手、戴口罩、保持社交距离；进行大规模的体温监测；暂停公众集会、呼吁民众减少出行流动等。而大数据、人工智能、物联网、5G等新科技，则为这些传统防控方法插上“翅膀”，使之更加高效、便民。

在中国—世卫联合考察组举行的新闻发布会上，布鲁斯·艾尔沃德坦承自己曾对非药物干预措施持“模棱两可”的态度，“但中国的方法是，既然没有特效药，也没有疫苗，那我们有什么就用什么，根据需要去调整适应，去拯救生命。”

各地医务人员紧急驰援武汉；火神山医院、雷神山医院神速竣工；疫情防控物资快速调度、人民为防控疫情牺牲正常生活……中国在与病魔抗争中所展现的勇气和无私大爱，令国际社会印象深刻。

疫情发生以来，中国政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，通过采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，迄今已让5.8万余人治愈出院，疫情防控呈现积极向好态势。

中国—世卫联合考察组还对各省的粗发病率进行了比较，估计“中国采取的政府主导的全社会防控措施成功避免、或者至少预防了全国范围内数十万病例的发生。”

联合专家考察组专家一致认为，中国应对疫情的措施显著地保护了本国和世界人民的生命安全，构建起了防止疾病国际传播强有力的“第一道防线”。

第一时间与其他国家分享信息，透明、负责任的中国与世界共战病魔

截至目前，中国已与全球100多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案等多份技术文件。

面对新冠病毒这个狡猾的敌人，中国在奋力抗疫的同时，也第一时间与其他国家分享信息，开展科研合作。

一张时间表，记录着中国积极主动履行国际责任、同国际社会携手抗击病魔的坚实行动——

疫情发生后，第一时间向世界卫生组织通报信息，同有关国家保持沟通；

1月12日，世界卫生组织宣布，已收到中国分享的新型冠状病毒基因序列信息；

1月21日，中方公布新型冠状病毒核酸检测引物和探针序列……

俄罗斯国家总防疫师安娜·波波娃说，俄方研究人员在病毒序列公布后不到7天的时间内就开发出诊断病毒的方法，这要归功于中国医疗专家的努力，“中国专家公开、迅速的工作值得尊敬。”

国家卫生健康委员会副主任曾益新说，中国已与世界卫生组织、欧盟、非盟等组织和有关国家建立了密切的技术层面沟通机制，还将支持中国红十字会、中国疾控中心等机构派出专家组，与相关国家技术机构开展合作交流和专业技术培训。

“比如取样本做检验，样本怎么取，怎么检测，到底是检测抗原、病毒还是血清、抗体或者是一起来检测，这里面有非常多的技术细节。”曾益新说。

英国政府首席医疗顾问克里斯·惠蒂在该国应对新冠肺炎疫情发布会上，多次援引中国公布的数据，他表示，中国政府每天公布疫情的最新数据，对外界“很有帮助”。

守望相助，携手加强国际联防联控和口岸管控

东京街头，一个戴着小鹿玩偶头套的中国女孩，手捧写着“来自武汉的报恩”日语字样的纸箱，掏出口罩分发给路人……

“心怀善良，你就拥有最帅的盔甲。”她说。

目前，中国已向韩国、日本等受疫情影响较大的国家提供了抗疫物资和检测设备等援助，并向伊朗等国派出了专家组。中国政府还决定向世卫组织捐款2000万美元，用于支持抗击新冠肺炎疫情的国际合作。

疫情无国界。危机面前，人类是一个命运共同体，更应守望相助。

当前，中国疫情防控面临外防输入、内防扩散的压力。挑战面前，是同舟共济还是以邻为壑？中国作出了响亮的回答。

外交部领事司司长崔爱民说，我们愿与有关国家加强联防联控，共同强化口岸管控措施，加强检验检疫，共同维护好各国人民的健康和安全。

据介绍，根据疫情发展情况，中国地方政府将及时动态调整对外国来华人员入境后的防控措施。入境后，他们所在的社区还将为他们提供必要的保障和协助，帮助他们解决好生活方面的实际困难。

“我们对外国公民和本国公民一视同仁，无差别地执行相应措施，并且会充分照顾当事人的合理关切，尊重他们的宗教和风俗习惯。”崔爱民说。

“这是对我们每一个人的威胁，我们必须团结如一人。”世界卫生组织总干事谭德塞说。

疫情发生以来，共有60多个国家和7个国际组织向中国伸出了援手。当疫情在全球迅速蔓延，中国同样与世界各国人民紧紧站在一起：到期的来华签证可自动顺延两月、与各国民航积极分享疫情防控标准和指导材料、帮助公共卫生体系薄弱的中小国家筑牢防线……

联合国秘书长古特雷斯说，中国用实实在在的行动赢得了世界的普遍认同与赞赏，体现了负责任大国的担当，生动践行了构建人类命运共同体的承诺。（执笔记者：屈婷，参与记者：杨依军、刘开雄、班威、于佳欣）

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved