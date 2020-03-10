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防疫情扩散 马尔代夫“封”两小岛

2020年03月10日08:17  来源：新华网
 

马尔代夫政府8日采取措施，限制多个度假岛屿的人员活动，其中2个岛被限制旅游。前一天，马尔代夫首次确诊新冠肺炎病例。

马尔代夫卫生部长阿卜杜拉·阿明7日晚在新闻发布会上说，两名古丽都岛度假村外籍雇员当天晚上接受新冠病毒检测，结果为阳性。这是马尔代夫首次出现新冠肺炎确诊病例。

阿明说，两人出现类似流感的症状后接受了检测。按照当地媒体说法，两人是被一名意大利籍酒店住客传染。那名游客从马尔代夫回到意大利后确诊新冠肺炎。

马尔代夫旅游部长阿里·瓦希德说，两名患者已被隔离治疗，与他们有过接触人员及二级接触者都接受为期14天的隔离。卫生部门将监测这些隔离人员。

马尔代夫旅游部数据显示，古丽都岛上现有1400多人，其中709人为游客，728人为酒店员工。瓦希德说，该岛被限制旅游，处于封闭状态。

马尔代夫卫生防护局8日说，巴塔拉岛上一名意大利人出现新冠肺炎症状，这座岛也被限制旅游。尚不清楚这座岛上有多少人。

卫生防护局说，在另一座岛上，2名报告症状的法国人检测结果为阴性后，先前发出的“封岛令”得以解除。

瓦希德说，马尔代夫正在依照世界卫生组织设立的标准程序操作，已经把疫情预警提高到黄色，度假村的预警级别则提高到橙色。

马尔代夫是印度洋岛国，位于印度西南方向大约400公里处，由超过1000个小珊瑚岛组成，其中已开发岛屿100多个，全国经济收入主要来自旅游业，旅游模式为“一岛一酒店”。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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