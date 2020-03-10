日本首里城重建工作再度开启

近日，日本关西地区的鸟取县举行了一场特殊的慈善音乐会。音乐会以冲绳风格的歌曲为主，旨在为去年10月底因火灾而被烧毁的琉球王国都城遗址首里城进行重建募捐。

始建于500多年前的首里城位于冲绳县那霸市，曾是琉球王国的行政中心和文化中心，此前曾多次被烧毁。1992年，首里城正殿等主要建筑物按照历史资料完成修复重建。2000年，包括首里城在内的琉球王国都城遗址被联合国教科文组织列为世界文化遗产。去年10月31日凌晨，一场大火把包括首里城正殿在内的6栋建筑全部烧毁，奉神门等两栋建筑遭到损坏。

今年1月，冲绳县警方宣布火灾原因难以确认，并允许遗址解除限制进入的管制。负责首里城管理运营的冲绳美岛财团随后向地方政府及施工人员开放了现场。2月10日，首里城的重建工程正式开始。

日本政府非常重视首里城的重建工作。去年，日本政府在2019年度补充预算中列入13亿日元（1元人民币约合15.6日元）用于遗址重建；之后，又在2020年度预算中列入10亿日元，作为重建资金。

去年12月，首里城重建相关阁僚会议通过了《首里城重建基本方针》。该方针指出，为对首里城重建更好进行技术讨论，专门成立首里城重建技术研讨委员会。该委员会于当月举行了首次会议。今年2月，首里城重建技术研讨委员会下设的防灾小组和木材砖瓦小组分别举行首次会议，对在遗址安装自动灭火设备的地点和数量进行了详细讨论。

当前，重建首里城面临着一些实际困难。据日本《朝日新闻》报道称，重建首里城需要大量木材和红瓦，还要确保工匠人数。中本清曾担任1992年时的首里城重建设计负责人。他介绍道，为了经受强风、支撑较重的红瓦屋顶，需要超过100根直径在1.5米以上、长度约为10米的耐湿木材，“采购这么多的木材相当困难”。

此外，首里城建筑共使用红瓦22万枚。在其1992年修复重建时，冲绳县内约有50名泥瓦匠。现在的泥瓦匠人数不到当时的一半，全国范围内掌握铺设红瓦相关技术的工匠也为数不多。

冲绳县政府指出，首里城建成以来多次被烧毁，历经沧桑。然而，在冲绳县民众的强烈要求下，每次受灾后，我们都重建了该遗址。此次我们仍然要坚持重建首里城。

工程前期，共有20名工作人员进入遗址，进行脚手架组装等工作。据悉，工程前期的任务主要为废墟清理及拆除受损建筑。对于正殿等主体建筑的重建，将根据日本政府组织专家会议讨论的结果逐步推进。

当前，很多民众通过捐款等方式支持首里城重建。截至2月14日，冲绳县共收到重建首里城捐款约11.6亿日元。当地政府决定，将开放首里城正殿地下部分的遗址到今年5月左右。冲绳县知事玉城丹尼表示：“希望当地民众和游客能在重建期间，共同见证首里城的重生”。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 18 版）

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