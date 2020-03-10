王毅分别同英国外交大臣和尼泊尔外长通电话

本报北京3月9日电 国务委员兼外长王毅9日应约同英国首席大臣兼外交大臣拉布通电话。

拉布表示，英方高度赞赏中方采取全面有力措施防控新冠肺炎疫情并努力防止疫情蔓延，期待同中方继续就抗击疫情深化合作，积极探讨建立全球卫生伙伴关系。英方对中国企业在英投资持开放态度，不会采取歧视性做法。

王毅表示，中国站在抗疫最前线，国内疫情已得到有效管控。中国所做努力维护了中国人民的健康安全，也为各国防范疫情争取了时间。当前疫情在全球呈现多点暴发和扩散局面，加强国际合作共同抗击疫情是当务之急。

王毅说，中方赞赏英方在5G等问题上采取客观公正态度，这有利于英方为所有外国企业营造公平、非歧视的营商环境，也有利于英国改善投资环境和促进中英经贸互利合作。中英双方在金融、贸易、投资、气候变化等领域合作有着广阔发展前景。

本报北京3月9日电 国务委员兼外长王毅9日应约同尼泊尔外长贾瓦利通电话。

贾瓦利表示，尼泊尔作为友好邻邦，将继续同中方坚定地站在一起，高度赞赏并全力支持中国政府和人民的抗疫努力，坚信中国很快会战胜疫情。尼方愿同中方共同努力，落实好习近平主席访尼成果。

王毅表示，习近平主席去年对尼泊尔进行历史性访问，取得丰硕成果。今年是中尼建交65周年，双方要进一步落实两国领导人达成的重要共识，推动中尼关系和各领域务实合作不断取得新进展。王毅表示，在习近平主席亲自指挥下，中国人民万众一心，努力抗击疫情，已经取得重要进展。最近疫情在世界呈现多源多点暴发态势，中方对此高度重视，正积极同国际社会开展疫情防控合作。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 03 版）

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