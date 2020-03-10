图为埃及新首都中央商务区“标志塔”工程施工现场，中埃两国项目员工共同绑扎钢筋。

中建埃及分公司供图

大漠之中塔吊林立，机器轰鸣，重卡穿梭。在埃及新首都中央商务区项目施工现场，中埃两国员工边防疫边施工，与时间赛跑。

工地南门入口停放着一排车。安保组长解释说，疫情发生以来，项目部严控车流，一半出入口已封闭，外来车辆只能从南门进出。车辆必须出示由值班经理和安全总监共同签字的特别通行证，司乘人员全部佩戴口罩。申请通行证的访客，除提供职业信息外，还需报告过去半个月内的主要行程。

核验完毕，工作人员手持体温枪，逐一检测车内所有人的体温。安保组长详细登记访客将到访的部门、计划停留时间等信息。

“坚持源头防控，隔绝一切传染源。”中建埃及分公司副总经理李新学介绍，施工现场有中国员工2000余人、埃及员工近5000人。中国员工居住地紧挨工地，实行封闭式管理。

项目部已暂停了国内出差、探亲、休假人员返埃和在埃人员回国申请，对节前已赴埃探亲员工亲属以及少部分节前返埃员工进行了隔离观察。项目监理方代表艾哈迈德·班纳表示，中方团队的管理方法是合理得当的。

在办公楼附近的职工诊所里，数名身背消毒罐、戴着医用口罩的防疫人员正在进行消杀工作。非常时期，医生们在做好医疗保障和消杀工作的同时，还积极科普卫生防疫知识，答疑解惑。

班纳向所有埃及员工发短信，鼓励大家理性看待疫情，针对不实传言及时作出澄清。他掏出手机给记者看“武汉加油！中国加油！”的视频。最近，他收到了很多这样的视频和照片，都是埃及员工自发录制的。画面里，埃及员工和家属真诚表达对中国早日战胜疫情的祝愿。

2月28日，来自中国的3411吨钢构件辗转万里，抵达埃及艾因苏赫纳港。之后仅用两天时间，这批项目急需的大宗建材即全部运至施工现场。班纳表示，如期完工是埃中两国员工的共同心愿。“我们是一个集体，是一家人。疫情让我们更加团结！”

在中央商务区项目建筑群中，有着非洲第一高楼之称的“标志塔”保持着每五六天建造一层的进度。土建工程师穆罕默德·纳玛夏告诉记者，在沙漠地区建设超高层建筑的难度巨大，“面对当前疫情挑战，我们需要更加合理调配，发扬斗志，完成使命。”

（本报开罗3月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 03 版）

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