“中国为各国共抗疫情作出了重要贡献”（患难见真情 共同抗疫情）

新冠肺炎疫情发生以来，来自50余个国际组织、外国学术和智库机构的官员及专家向中国社会科学院及其所属研究机构发来函电，高度评价中国采取的疫情防控举措和取得的积极成效，表达对中国抗击疫情的坚定支持，呼吁国际社会携手应对疫情挑战。

“积极寻求解决方案，维护人民的生命安全和身体健康”

俄罗斯国际事务委员会主席、前外长伊万诺夫表示，我们坚信，中国一定能够取得疫情防控阻击战的胜利，完成全年经济社会发展目标任务。

“中国再次展现出卓越的智慧，积极寻求解决方案，维护人民的生命安全和身体健康。”塞尔维亚国际政治与经济研究所所长布拉尼斯拉夫·乔尔杰维奇表示，相信通过严格周密的应对措施，中国一定能战胜疫情。

美国国际战略研究中心总裁、国防部前副部长何慕理表示，在疫情防控的关键时期，中国政府的应对措施积极有效，中国人民全力配合，令人赞赏。

韩国东北亚历史财团理事长金度亨表示，中国和世界各国同心协力抗击疫情，一定能取得最后的胜利。

波兰格旦斯克大学校长耶日·彼德·格维兹达瓦表示，感谢中国政府为抗击新冠肺炎疫情所作的一切努力，钦佩中国人民的坚强意志和奉献精神。

“体现了中国特色社会主义制度的显著优势”

“中国人民具有坚韧不拔的意志和自强不息的精神，相信中国一定能够战胜此次疫情！”世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布表示，中国经济韧性十足，会很快重回正轨。各方对中国和世界经济前景依旧充满信心。

阿尔巴尼亚—中国文化协会会长伊里亚兹·斯巴修表示：“中国政府采取的全面、严格防控措施成效显著，体现了中国特色社会主义制度的显著优势，相信中国人民定能战胜疫情，并在这一过程中变得更加坚强。”

日本创价学会常务副会长谷川佳树向中国人民表示慰问，坚信中国定会打赢疫情防控阻击战，有序恢复生产生活秩序。

俄罗斯科学院普里马科夫世界经济与国际关系研究所副所长罗曼诺夫表示，中国曾经多次战胜重大灾难。宝贵的经验和中国人民的团结一心将帮助中国应对挑战。

美国、德国、印度、土耳其、乌兹别克斯坦等国学者纷纷发来慰问函件，高度赞扬中国人民在抗击疫情过程中表现出的坚韧不拔的民族精神，以及中国集中力量办大事的制度优势。

“全世界必须携手努力，共同应对挑战”

以色列中以学术交流促进协会创办人兼执行董事魏凯丽表示：“此次携手抗击疫情再次彰显了习近平主席提出的人类命运共同体理念顺应历史和时代潮流。全世界必须携手努力，共同应对挑战。”

韩国农村经济研究院院长金泓相表示，世界各国需要团结一致克服困难，抗击疫情。相信各国能通过加强多领域合作，打赢疫情防控阻击战。

英国华威大学校长斯图尔特·克罗夫特表示，新冠肺炎疫情是人类面临的共同挑战，中国人民在奋力抗疫的过程中体现出很强的奉献精神，“中国为各国共抗疫情作出了重要贡献”。

联合国人居署知识与创新局高级经济学家马尔科·卡米亚表示：“这次疫情给日常工作带来了一些不便，但不会影响我们与中国的合作。我们依然可以通过互联网进行交流研讨，推动开展研究工作。”

南非、津巴布韦、塞拉利昂等非洲国家的学术和智库机构代表也纷纷发来慰问函电，高度赞扬中国政府采取的防控措施，表示坚定地与中国政府和中国人民站在一起，将更多参与中国组织的学术智库交流活动。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)