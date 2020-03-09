美国新冠肺炎病例数破500

新华社北京3月9日电 综合新华社驻外记者报道：美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美国东部时间8日20时（北京时间9日8时），美国累计已有541例新冠肺炎确诊病例。

这一数据来自该大学新冠病毒研究项目汇总的美国各州疫情报告，并非联邦机构发布的官方数据。美国疾病控制和预防中心发布的数据最后时间还是5日16时，为213例。

纽约州州长安德鲁·科莫8日说，纽约州新冠肺炎确诊病例已增至105例，比前一天增加了16例。他批评美国联邦政府在应对新冠肺炎疫情方面行动迟缓。鉴于纽约州近日新冠肺炎确诊病例迅速增加，科莫7日已宣布全州进入紧急状态。

美国国家过敏症和传染病研究所主任安东尼·福奇8日接受福克斯电视台一档新闻节目采访时说，他怀疑美国将不得不实施封锁令以阻止新冠病毒的蔓延，就像意大利北部那样。福奇说：“如果放任病例继续增长，尤其在社区中，就该采取我们所说的‘减缓’措施，如扩大社交距离，远离人群聚集场所，尽量减少旅行等。”

不过，美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布8日在社交媒体推特上说，大规模隔离不适用美国。他认为，关闭学校、减少聚会、关闭剧院等室内聚集场所、大规模推行远程办公和限制公共交通等措施都可以“减轻”疫情。（参与记者：周舟、王建刚）

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