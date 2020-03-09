综合消息：拉美新冠肺炎病例继续增加 一些国家出现本地传播

新华社里约热内卢3月8日电 综合新华社驻外记者报道：7日至8日，拉美地区新冠肺炎确诊病例数继续攀升，累计病例已经近百例，虽然大部分为国外输入病例，但在一些国家和地区已出现本地传播的情况。

巴西卫生部8日宣布，巴西当日新增6例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达到25例，此外还有663例疑似病例。所有确诊病例中，有21例为输入型病例，4例为本地传播。

阿根廷卫生部8日发布消息说，阿根廷当天新增3例新冠肺炎确诊病例，目前累计确诊病例升至12例，均为输入型病例。阿根廷7日还报告了拉美第一例新冠肺炎死亡病例。死者是一名64岁男子，近期从巴黎旅行归来，此前患有糖尿病、高血压、慢性支气管炎和肾病等其他疾病。

智利卫生部8日发表公报说，该国当天新增3例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例升至10例。第8例病例83岁，是一名处于新冠肺炎潜伏期的美国访客的密切接触者，确诊后因高龄和有其他疾病已接受住院治疗。第9例和第10例病例均为此前已确诊病例的家人，目前都在居家隔离。

哥斯达黎加卫生部8日发表公报说，哥斯达黎加当天新增4例新冠肺炎确诊病例，使该国累计确诊病例达到9例。

8日，厄瓜多尔和秘鲁还分别报告1例新增新冠肺炎确诊病例，目前两国累计确诊病例分别为15例和7例。

巴拉圭公共卫生部7日宣布确诊该国首例新冠肺炎病例。患者32岁，近日从厄瓜多尔返回，已被要求居家隔离。

截至8日，墨西哥、法属圭亚那、法属马提尼克、哥伦比亚、多米尼加共和国等拉美和加勒比国家和地区也已出现新冠肺炎确诊病例。（执笔记者：赵焱；参与记者：周星竹、倪瑞捷、尹南、张笑然、郝云甫、张国英、范小林）

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