“中国道歉论”太荒谬！听！这才是国际社会主流声音

央视网消息：近日，美国福克斯新闻台一个名叫杰西·瓦特斯的主持人妄称“新冠病毒发源于中国”，要求中国人正式道歉。对此，中国外交部强硬表态：“中国道歉论”毫无根据，也毫无道理。目前病毒源自何处尚无定论。无论病毒源自哪里，中国同其他出现疫情的国家一样，都是病毒的受害者。

当前，中国正举全国之力，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，切实做好工作，同时间赛跑、与病魔较量。战“疫”的努力与成效是世界有目共睹的，中国力量、中国效率、中国速度也受到了国际社会的广泛赞誉。

世界卫生组织总干事谭德塞一直关注中国在防控疫情方面的行动，多次作出积极评价。他说，“中国防疫的成功经验值得世界学习”“除政府力量外，还需动员全社会、全体民众的力量，各国才能在抗疫行动中取得进展”。

由25位来自流行病学、病毒学、临床管理、公共卫生等领域的中外专家组成的联合专家考察组在中国开展了为期9天的调研，得出结论：中国面对这种前所未知的病毒采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施，成功避免或者至少预防了10万病例的发生，也构建起了防止疾病国际传播强有力的第一道防线。

中国不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。谭德塞曾直言，中国所采取的大规模防控行动“让世界更加安全”，不承认这一点“是错误的”。联合国秘书长古特雷斯则称赞中国人民“以牺牲正常生活的方式为全人类作出了贡献”。

新冠肺炎疫情发生后，中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度及时发布疫情信息，积极回应各方关切，努力加强同国际社会的合作。当面对一些国家和地区疫情数字攀升态势，中方感同身受、牵挂在心，尽管本国疫情尚未完全缓解，仍尽己所能伸出援助之手。

“中国积极同世卫组织和其他国家分享信息和经验，体现了大国担当”，博茨瓦纳民主党全国主席、副总统措霍瓦内认为“对此怎么称赞都不为过”。挪威共产党主席埃文森和国际书记雅各布森则联名表示，中国“为国际社会树立了团结协作应对全球挑战的典范，值得各国学习”。

截至目前，全球170多个国家领导人和40多个国际地区组织负责人向中国领导人来函致电、发表声明表示慰问支持，对中国抗疫举措及其积极成效以及为阻止疫情蔓延作出的巨大牺牲和贡献予以高度肯定。

疫情是人类的公敌。在全球合力战“疫”的关键时刻，在国际社会公认的事实面前，散播“中国道歉论”这种毫无道理、荒谬至极的言论，只会暴露杰西·瓦特斯之流将疫情政治化的卑劣图谋，只会阻碍世界共同战“疫”的脚步。用合作抵制偏见，用科学战胜愚昧，是所有人共同的责任。

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