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阿富汗总统向塔利班提释囚条件

2020年03月09日08:28  来源：新华网
 

　　阿富汗总统阿什拉夫·加尼7日说，阿富汗政府并不想无限期关押塔利班囚犯，而是希望在放人前得到塔利班保证：不会再把他们送上战场攻打阿富汗安全部队。

　　加尼当天在阿富汗新一届议会会议的开场发言中说，释放囚犯需要“透明的程序和清晰的机制”，言下之意是希望塔利班和阿富汗政府先谈释放囚犯的技术细节。

　　2月29日，美国政府与阿富汗塔利班在卡塔尔首都多哈签署和平协议。根据协议，塔利班将从3月10日起与阿富汗各方举行阿人内部对话。阿富汗政府将在会谈前释放大约5000名塔利班在押人员，塔利班则将释放大约1000名阿政府方面人员。

　　不过加尼明确反对换囚。他1日表示，这件事应当由阿富汗政府拍板，而不是美国说了算，他不准备在内部和平进程开启前释放塔利班囚犯。

　　加尼这一表态招致塔利班抨击。塔利班驻多哈政治办事处发言人苏海勒·沙欣6日重申，释放囚犯是阿富汗内部对话的先决条件，如果对方不放人，塔利班不会参加定于10日开启的内部对话。

　　德新社解读，加尼的最新表态表明，他就释囚的立场似乎有所松动。加尼7日还说，阿富汗政府组建的谈判小组已经为10日的内部对话做好准备。

　　美方与塔利班签署协议后，阿富汗安全局势并未好转。塔利班武装人员继续袭击阿富汗安全部队，驻阿美军4日对塔利班目标发动空袭。阿富汗首都喀布尔6日举行的一场集会遭到袭击，至少32人死亡。（王宏彬）【新华社微特稿】

(责编：于洋、燕勐)
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