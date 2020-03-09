患难见真情  共同抗疫情（国际视野）

中国展现出强大的制度优势

（马来西亚）努西尔万

中国应对疫情措施有力得当，遏制了病毒更广范围、更大规模的扩散蔓延。在全球化深度发展的今天，国家间的彼此联系比以往更加密切，需要加强合作来共同解决问题

马来西亚与中国友好交往源远流长。作为发展中国家，我们在很多国际事务上拥有共同利益。两国间人员往来密切，为我们互相支持和帮助打下深厚的基础。习近平主席提出构建人类命运共同体理念，我们高度认同，并且在联合国等诸多国际多边场合表达了马来西亚政府对这一理念的支持。当下，中国遭遇新冠肺炎疫情的挑战，马来西亚责无旁贷应给予支持。

面对突如其来的疫情，中国迅速采取了果断、有效的防控措施并已取得积极效果。马来西亚对中国的防控工作非常赞赏。马方赞赏中方为应对疫情作出的巨大努力和取得的积极进展，认为这是中方作为负责任大国为维护世界公共卫生安全作出的贡献。2月初，时任马来西亚外长赛夫丁与中国国务委员兼外长王毅通电话时，也强调马方在这一艰难时刻将坚定同中国人民站在一起。正是由于中国应对疫情措施有力得当，遏制了病毒更广范围、更大规模的扩散蔓延。

在这场疫情防控阻击战中，有很多令人印象深刻的场景。其中那些在抗疫第一线不顾安危、忘我劳动、无私奉献的人们，让我很感动。尤其是冲锋在前的广大医护人员，他们把自己的安危置之度外。应对这场重大突发公共卫生危机，中国展现出强大的制度优势。比如高度统一认识，果断作出重大决策，包括采取隔离、减少出行等非常严格的防控措施。

疫情发生初期，中国就以快速、透明、公开的态度对外发布疫情信息，并及时与世界卫生组织进行沟通，迅速分享部分毒株全基因组序列。在全球化深度发展的今天，国家间的彼此联系比以往更加密切，需要加强合作来共同解决问题。

日前，在老挝万象举行的中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会，显示了东盟与中国对共同抗击疫情的重视。东盟各国是中国的好邻居、好朋友，我们更应该深化合作共同应对疫情。此次特别外长会就当下疫情形势提出了一些措施，还规划了未来进一步防控疫情的方向。作为今年亚太经合组织领导人非正式会议的东道主，马来西亚非常愿意与中国在亚太经合组织框架下展开紧密合作，携手应对疫情。

新冠肺炎疫情是突发的公共卫生事件，我们不能把它政治化。这是一个艰难时刻，世界各国应该比以往任何时候都要团结，同时应该以事实和科学依据为基础来采取应对措施。马来西亚政府坚决谴责在这种困难时期出现的任何歧视性行为。

今天，中国已经是全球经济增长的重要贡献者。毫无疑问，疫情对整个世界带来了巨大挑战。但我们坚信，中国政府将继续采取必要、有效的综合措施彻底消除疫情，为稳定全球供应链作出贡献，继续推动全球经济增长。

（作者为马来西亚驻华大使，本报记者李琰采访整理）

中国严防严控工作经验值得学习借鉴

（尼泊尔）利拉·马尼·鲍德尔

我们感谢中国在抗击疫情中所付出的一切。相信中国经济将很快会恢复并继续稳定增长，今年脱贫攻坚战的目标一定能够如期实现

尼泊尔和中国山水相连，世代友好。2019年，两国元首实现互访，推动尼中关系再攀新高。尼中两国致力于在共建“一带一路”框架下推动构建人类命运共同体，实现两国人民和平、繁荣、发展的共同目标。

尼泊尔人民永远不会忘记2015年尼泊尔大地震后，中国政府和中国人民迅速伸出援手，并帮助我们恢复重建。中国遭遇新冠肺炎疫情，尼泊尔政府和一些民间团体很快组织了一批医疗物资发往中国。尼泊尔多位政要先后向中国领导人及中国政府致电致函，向中国民众致以深切慰问和支持。我本人也向湖北省及武汉市等疫情严重地区发去慰问信函。尼泊尔各界人士还在当地自发组织多场祈福活动，声援中国人民奋力抗击疫情。这些行动展现了尼中守望相助的兄弟之情，两国人民的友好情谊牢不可破。面对困难，尼泊尔人民和中国人民紧紧地团结在一起。

面对疫情，中国采取了非凡的应对措施，人类历史上前所未有。为遏制疫情向境外蔓延，中国政府和中国人民作出了巨大牺牲，抗击疫情的顽强斗争给全世界留下深刻印象，令人钦佩。我们感谢中国在抗击疫情中所付出的一切。中国国家主席习近平多次强调把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。中国全民动员，统一调配医疗物资驰援疫情严重地区，数万名医护人员奔赴湖北，全国各地联防联控。中国采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，为地区及全球公共卫生安全作出巨大贡献。环顾世界，面对突发性公共卫生事件，没有哪个国家能像中国这样采取如此稳妥、有效的防控措施，并且人人具有无私奉献精神。我们坚信，凭借这些不懈努力和团结，中国很快就能取得抗疫胜利。

中国各地的确诊病例数量大幅度下降，令人欣慰。中国严防严控工作积累了宝贵经验，值得国际社会学习借鉴。比如通过采取切断接触途径的严格措施，能有效控制病毒大规模扩散。同时，提高公众的卫生意识和形成正确的自我防护习惯，特别是从国家到社区每一级都实施科学预防措施，这是降低疫情影响的关键因素之一。目前，世界多地出现疫情。只有采取严格措施，才能有效遏制疫情进一步蔓延。中国的成功经验证明了这一点。

疫情给全球带来了巨大挑战。预防和控制流行病传播，需要加强国际合作，包括信息共享、医疗用品供应和专业知识支持等方面，同时全球还需建立应对措施的协调机制。疫情发生之初，中国就积极主动地分享了有关疫情的各种信息和数据。这些努力有助于在早期开发检测工具，有助于疫情防控。鉴于此次病毒仍有很多未知数，当务之急是国际社会要汇集资源，展开合作，共同抗击疫情。同时希望国际社会对尼泊尔等公共卫生基础设施较薄弱的发展中国家给予防控措施等支持。病毒无国界，全球共享与合作是抗击疫情的关键。

这段时间以来，我经常被奋战在抗疫一线的中国民众的英雄气概感动得热泪盈眶。很多医护人员不顾被传染的危险，与时间赛跑，忘我工作。这些努力和付出，再次证明了中国维护全球公共卫生安全的坚定决心和作出的巨大贡献。

毫无疑问，中国经济韧性强劲，潜力巨大，长期向好的基本面没有改变。疫情带来的影响是短期的。中国是世界第一大制造国，对全球经济增长贡献率达30%左右，中国经济早日恢复对全球经济增长至关重要。相信中国经济将很快会恢复并继续稳定增长，今年脱贫攻坚战的目标一定能够如期实现。

（作者为尼泊尔驻华大使，本报记者李琰采访整理）

为中国抗击疫情加油鼓劲

（阿联酋）阿里·扎希里

在这场抗击疫情的战斗中，中国政府和中国人民所表现出的强大力量和不屈不挠精神令人印象深刻。阿联酋坚定地与中国人民站在一起，共克时艰

中国国家主席习近平2月25日应约同阿联酋阿布扎比王储穆罕默德通电话。穆罕默德代表阿联酋政府和人民对中国人民遭遇新冠肺炎疫情表示诚挚慰问，对中方采取有力措施应对疫情表示高度赞赏。

中国有句话叫“多难兴邦”。在这场抗击疫情的战斗中，中国政府和中国人民所表现出的强大力量和不屈不挠精神令人印象深刻。奋战在抗疫一线的医护人员不辞辛劳、舍身忘我，无不体现出过人的勇气，闪耀着人性的光辉；火神山医院、雷神山医院迅速建成并投入使用；为缓解医用物资紧张，防护服和口罩等生产企业的工人们早早投入了生产……

中国在推动信息共享、协调疫情防控策略方面积极作为，一直与世界卫生组织和国际社会保持密切沟通。疫情暴发初期，中国政府及时向有关各方通报疫情信息，迅速分享部分毒株全基因组序列，这有助于全球开展对抗病毒、研发疫苗的工作。中国科研人员的不懈努力也促进了国际社会对疫情的了解。中国采取的一系列迅速、果断、有序的举措，不仅有效遏制了疫情在中国的传播，而且为世界抗击病毒提供了宝贵的窗口期。

除此以外，我们也注意到，面对疫情，中国推出一系列税费优惠政策和积极的财政政策，中国人民银行也在提供金融支持、继续保持流动性合理充裕。相信这将有助于中国经济应对此次挑战，降低疫情对经济社会发展带来的影响。

病毒无国界。在这场战疫中，阿联酋坚定地与中国人民站在一起，共克时艰。阿联酋领导人和政府部门多次强调支持中国立场，充分相信中国有能力战胜疫情。我们已向中国提供医用口罩、手套、防护服和护目镜等疫情防控物资。为维持两国间交往渠道畅通，阿联酋两大航空公司阿提哈德航空和阿联酋航空往返北京的航班正常运营。阿联酋还将继续积极开展对华商业和文化交流活动，对中国公民的签证政策和入境政策也未有改变。2月2日，世界最高建筑哈利法塔、阿布扎比国家石油公司大楼等阿联酋地标性建筑均点亮“中国红”，一起为中国抗击疫情加油鼓劲。

阿中两国关系自1984年建交以来实现长足发展。2018年7月，习近平主席对阿联酋进行历史性访问，阿中宣布建立全面战略伙伴关系。2019年7月，穆罕默德王储殿下对中国进行国事访问，进一步巩固和深化两国和两国人民间良好关系。目前，中国已经成为阿联酋第二大贸易伙伴，共建“一带一路”为阿联酋提供了新的发展机遇，阿中友好合作方兴未艾。

中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过。在我看来，这是因为中国是一个拥有非凡力量和坚韧不拔精神的国家。阿联酋对中国人民克服当前挑战的能力和决心充满信心。

（作者为阿联酋驻华大使，本报记者陈尚文采访整理）

对中国战胜疫情恢复经济充满信心

（新西兰）傅恩莱

面对这一全球性挑战，中国坚定而强有力的应对行动，为维护地区和全球公共卫生安全作出了重大贡献。我们比其他任何时候都更应该保持坚强、相互支持

新西兰各界心系中国人民，特别是湖北和武汉人民。我们要向抗疫一线所有做出巨大贡献的工作人员致敬！

新西兰赞赏中国政府为阻断病毒传播所作的努力。中国疫情防控工作坚决果断，令我印象深刻。包括在短时间内建成两所集中收治医院、从全国抽调数万名医务人员驰援湖北等防控措施。面对这一全球性挑战，中国坚定而强有力的应对行动，为维护地区和全球公共卫生安全作出了重大贡献。

中国并不是独自面对疫情挑战。正如新西兰总理杰辛达·阿德恩所说，新西兰与中国团结在一起。“现在，我们比其他任何时候都更应该保持坚强、相互支持。”

最近，中国社交媒体上非常流行一句话：隔离病毒，但不隔离爱。在新西兰，从国家领导人到普通百姓，都希望能伸出援手，或是找到一种方式来表达对中国人民，特别是对湖北和武汉人民的支持。例如，新西兰政府包机将捐赠的一批应急医用物资运抵武汉。我很高兴得知，这些物资已经交付给火神山医院。许多新西兰企业和新西兰华人社团也捐赠了医疗用品、资金和食品等。近日，在新西兰首都惠灵顿斯科特中学，学生们集体表演新西兰传统的毛利哈卡战舞，为中国抗击疫情祈福。在新西兰最早开设孔子课堂的中学——罗托鲁阿男子高中，学生们特意用中文录制视频，祝愿在抗疫一线的中国民众一切顺利。

中国是新西兰最大的贸易伙伴，也是最大的外国游客和留学生来源地。疫情影响了中国游客和国际留学生赴新西兰的行程。对于即将前往新西兰的中国留学生，新西兰的各个教育机构正积极行动，通过远程教学、延迟课程开始时间等方式，努力将对其影响降到最低。我们鼓励受影响的国际学生与其教育机构讨论自己的具体情况。我也曾经出国留学，深知学生交流对于两国增进彼此了解、深化双边关系具有重要价值，期待新中两国人员交往早日恢复正常。

我上次访问武汉是2019年11月。好吃的热干面、热情的当地民众、静美的东湖，再次给我留下美好印象。我期待在合适的时候重回武汉，与老朋友们见面。

此时此刻，我的心与中国人民同在，与武汉人民同在。让我们一起面对困难、克服困难。我对中国战胜疫情、恢复经济充满信心，并衷心祝愿中国人民早日恢复正常工作和生活，平安健康。

（作者为新西兰驻华大使，本报记者暨佩娟采访整理）

图片说明：

图①：阿联酋伊玛尔集团员工在打包该集团向武汉捐赠的医用口罩、防护服等医疗物资。

阿联酋驻华使馆供图

图②：在新西兰首都惠灵顿东方湾海滨，当地一户人家手持用英语和毛利语写的“抗击疫情！中国加油！”字样的牌子，声援中国抗击疫情。

新华社发

图③：马达加斯加塔那那利佛大学孔子学院的当地学生，用书法作品为中国抗击疫情加油。

马达加斯加塔那那利佛大学孔子学院供图

图④：2月26日，在位于西安的长安大学渭水校区北门口，3名来自尼日利亚的留学生正在协助学校安保人员给进入校区的人员测量体温。

本报记者 张丹华摄

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)