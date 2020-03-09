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“永远与中国人民站在一起”（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻苏丹记者  苏  航

2020年03月09日05:57  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，苏丹杂技团在首都喀土穆举办“武汉加油”专场爱心演出，表达对武汉抗击新冠肺炎疫情的支持。

　　在演出现场，演员们表演了从武汉杂技团学习的杂技和苏丹传统歌舞。在表演《滚筒》《抛接技巧》等杂技节目时，高超的技艺赢得了台下观众的阵阵掌声。在表演苏丹传统歌舞时，演员们特地穿上统一服装，胸口处鲜艳的苏中两国国旗和以阿拉伯语书写的“苏中友好”字样分外醒目，显示着两国历久弥坚的深厚友谊。

　　“中国是我的第二故乡，武汉是我在中国的家！”苏丹杂技团团长阿迪勒介绍说，自上世纪70年代起，中国共为苏丹培训了数批杂技演员，许多人至今仍活跃在舞台上。自己是首批赴武汉杂技团受训的苏丹杂技团成员之一。苏丹杂技团被称为“苏中友谊之花”，见证了苏中两国间的友谊。“在中国学习期间，武汉杂技团的老师把我们当作自己的孩子照顾，我们也亲切地称呼他们为爸爸、妈妈，我们就是一家人。”

　　新冠肺炎疫情发生后，苏丹杂技团的团员们通过电视、网络等多种途径密切关注疫情形势，为武汉的朋友和全体中国人民加油。“疫情始终牵动着全团成员的心。我们精心筹备本次演出，就是想表达对武汉和中国的支持。”阿迪勒表示，“坚信中国政府和中国人民一定能战胜疫情。我们永远与中国人民站在一起。”

　　“衷心希望中国能早日战胜疫情。”同为第一批赴中国培训的团员赛勒沃说，“疫情结束后，我一定会第一时间前往中国看望我的老师和朋友。”

　　（本报喀土穆3月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月09日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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