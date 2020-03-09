兄弟情谊的生动写照（大使随笔）

中国奋力抗击新冠肺炎疫情，南非政府、政党、媒体和社会各界秉持客观、理性、科学、友好的态度，给予充分理解与支持，并纷纷为武汉加油，为中国祝福，彰显了中南患难与共、守望相助的兄弟情谊，体现了南非以“我在因为我们同在”为核心的乌班图思想，生动践行了人类命运共同体理念。

新冠肺炎疫情发生后，中国驻南非大使馆第一时间启动应急机制，全馆同志全面投入疫情防控外交，同南非政府政党最高领导人和外交、卫生、贸工、教育及海关等职能部门保持密切沟通。我先后4次举行大型记者会，多次接受当地主流电视台电台直播采访，向南非各界介绍新冠肺炎疫情最新情况、中国抗击疫情重大举措和取得的积极成效，赢得了南非各界的理解与信任。

在中国倾力抗击疫情的艰难时刻，南非总统拉马福萨多次表达对习近平主席、中国政府和人民的真诚慰问和祝福，盛赞习近平主席卓越领导力和中国的大国担当，表示对中国战胜疫情充满信心，永远同中国坚定站在一起，愿向中国提供一切力所能及的支持。南非执政党非国大、执政联盟南非共产党等重要政党多次公开声援中国。南非议会、多个政府部门及部分地方负责人纷纷公开发声，表示相信中国终将战胜疫情，反对将疫情防控政治化。

南非主流媒体及时传递正能量。“南非坚定支持中国渡过难关”“我们的心永远和中国人民在一起”“相信中国必胜！看看中国政府的决断力和行动力，这应是世界信心的源泉！”“中国正在赢得新冠肺炎疫情防控阻击战”等标题鲜明体现了南非的主流民意。南非西开普大学学生用中文高唱中国国歌，南非U—Mask口罩生产商主动向中国捐赠3万个医用口罩，南非一位在华留学生奋战在温州抗疫前线，南非科学家利用照明无人机技术支持武汉火神山、雷神山医院建设，非洲最大银行南非标准银行上万名员工“穿红衣、挺中国”，并宣布向中国捐款……这些都是中南友谊的生动写照。

更令人感动的是，当西方个别政客和媒体落井下石，借疫情抹黑中国时，南非各界纷纷谴责这些错误言行，呼吁团结抗疫。南非独立传媒集团执行主席伊克博·瑟维表示，该集团坚决反击抹黑中国、贬低中国政府和中国人民抗击疫情的虚假新闻，坚持为南非读者提供真实全面的信息。

广大旅南侨胞和中资企业急国内之所急，日夜兼程，采购运回口罩、防护服、护目镜等防疫物资驰援祖国各地，生动展现了旅南侨胞的爱国情怀。中国国际航空公司最大限度保障抗疫物资运输。经沟通，卡塔尔航空南非分公司也免费帮助运送中国抗疫物资。南非海关更是打破常规，不分周末与节假日，加班加点，为抗疫救援物资及时启运提供快捷绿色通道。

患难见真情。南非各界给予中国和中国人民的不仅仅是声援和物资支持，更是团结和力量，展现了对中国政府和人民赢得疫情防控阻击战的坚定支持和强大信心。这也将为中南携手应对各种挑战，构建更加紧密的命运共同体注入强劲动力。

（作者为中国驻南非大使）

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 03 版）

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