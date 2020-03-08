为了共同的家园，携手同行，抗击疫情

在这个“三八”妇女节，

我们为您讲述

中国女性抗击疫情的故事。

此时此刻，

她们正在为国家而“战”，

为人类健康而“战”。

2020年初，

一场突如其来的疫情，

给中国带来前所未有的挑战！

这是一场没有硝烟的战争。

中国国家主席习近平亲自指挥、亲自部署 ：“始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，全力以赴救治患者……”

中国采取了前所未有、世所罕见的防控与救治措施：中共中央成立应对疫情工作领导小组，中国国务院建立联防联控工作机制……全国一盘棋，行动迅速，运转高效。

一方有难，八方支援。来自国家、地方和军队的340多支医疗队、超4万名医护人员驰援湖北、武汉。全国19个省份对口支援武汉以外的市州……中华大地，凝聚起众志成城、共克时艰的磅礴力量。

当前，疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势已初步呈现，中国制度的显著优势再次彰显。

国家有难，中国女性从未缺席！在驰援湖北的＂最美逆行者＂中，女性医务工作者约占70%。

卸下红妆，千里赴戎机。在离危险最近的地方，她们与病毒抗争，为生命接力。厚厚的防护服下，是不畏风险、救死扶伤的医者仁心。

李兰娟、陈薇、乔杰……中国工程院三位女院士接续驰援，用专业力量守护生命。

其心若兰，仁心济苍生。“天使印记”记录着争分夺秒的生命救援，定格下义无反顾的最美身影。

全国妇联、中国女医师协会向奋战在抗疫一线女医务工作者发出慰问信——“白衣天使”在一线的需求，在后方的牵挂，牵动着“娘家人”的心。

女性卫生用品、医护家庭爱心包……温暖从四面八方汇聚。

每个中国人都是抗击疫情的一个支点。全国妇联第一时间发岀倡议：为打赢疫情防控阻击战贡献半边天力量！

社区防控、家庭守护、邻里关爱、支持保障 不同的行业， 不同的岗位，她们都在做着相同的事情——共同筑起战胜疫情的万里长城。

这是一个以人民为中心的国度。习近平主席谆谆嘱托：“特别是要密切关注孕产妇、婴幼儿等病例。”

2月8日，国务院联防联控机制发出通知，加强疫情防控期间孕产妇疾病救治与安全助产工作。

非常时期，为了孤寡老人、困境儿童、残障人士，国家和社会的特殊保障筑牢坚强后盾。

爱在流淌，生命的希望在升腾。倾听心声、舒缓压力，一条条心理咨询热线，拭去阴霾，擦亮心灵的天空。特殊时期，还有特别家教。在爱的港湾里，亲子共同成长 。

这是人类命运共同体的深情回响。病毒是人类共同的敌人。中国坚守在疫情防控的最前线，以巨大的牺牲为全人类做出了贡献。

患难见真情，国际社会向中国提供了真诚、友善的帮助，中国也向疫情比较严重的国家提供了力所能及的支持。

同舟共济，心手相牵。这是我们共同的家园，这是我们共同的责任。

“只要坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，我们就一定能打赢疫情防控阻击战。”习近平主席掷地有声的话语，充满信心与力量。

没有一个冬天不可逾越，

没有一个春天不会来临,

让我们共同期待春暖花开的日子，

绽放最美的笑容。

来源：中国妇女网

视频制作：全国妇联联络部 中国妇女报 中国妇女网

(责编：刘叶婷、杨牧)