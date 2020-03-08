“无论现在将来，我们都休戚与共”

——澳大利亚各级政府对华人社会表示支持

光明日报驻堪培拉记者 王传军

澳大利亚是华人占总人口比例较高的国家之一，华人人口超过120万。然而，随着新冠肺炎疫情暴发，及澳政府实施针对来自中国大陆游客的旅行禁令，澳国内出现一些恐华歧华现象。昔日热闹繁华的中餐馆及华人商店等场所也变得门可罗雀。对此，无论联邦政府还是地方政府，都纷纷以各种形式向华人社团伸出援手，对华人社会表示支持。

据报道，2月中旬，澳总理莫里森与议员廖婵娥等，来到墨尔本华人区博士山了解华人的商业经营情况，并在那里与华人代表见面及共进午餐。随后，莫里森在其微信公众号上发布消息说，对澳大利亚华人来说这是一个艰难时期，他们展现出了令人惊叹的韧性，政府将继续支持他们，携手战胜挑战。莫里森还在社交媒体上表示：“我们与澳大利亚华人社区一起，共克时艰。”“我在此鼓励其他澳大利亚人和我一样，尽己所能地向华人社区伸出援手。”

3月2日，在澳大利亚悉尼街头，行人戴口罩出行。新华社发

这是3月6日拍摄的澳大利亚悉尼艾坪男子高中校园。当日，由于该校一名16岁学生确诊感染新冠病毒，艾坪男子高中全面停课。新华社发

澳大利亚绝大多数地方政府也都以各种形式表达对华人社区的支援和对中国战“疫”的肯定与支持。据报道，西澳州州长麦高文2月中旬邀请多位政府要员及中国驻珀斯总领事董志华在珀斯市唐人街中餐馆就餐。他表示，在此特别困难时期，西澳州民众应与华人站在一起，对华人社会表示支持。麦高文还与到场的客人一起，用他们带有澳大利亚口音的普通话录制了一段“中国加油！武汉加油！”的视频，让在场的华人心中升起一股暖意。

维多利亚州州长安德鲁斯日前正式启动“休戚与共”政府宣传活动，在包括墨尔本艺术中心、弗林德斯火车站、墨尔本市政厅等地标点亮中国特色的红黄灯，以声援维州华人。安德鲁斯表示：“我们支持华人社区的历史源远流长，这就是我们现在需要继续做的。在这个充满挑战的时刻，我们是你们坚强的后盾！无论是现在还是将来，我们都休戚与共！”悉尼市市长克洛弗·穆尔致函武汉市市长，代表悉尼市人民向武汉市人民表达慰问和支持，祝愿武汉人民和中国人民早日渡过难关。此外，穆尔还在市议会发表题为《让我们与武汉人民团结一致》的讲话，表达对中国人民遭受新冠肺炎疫情袭击的同情和支持，呼吁澳医疗物资生产企业向中国提供支持，呼吁民众冷静客观看待疫情。

在2月下旬举行的多元文化节期间，澳大利亚首都地区首席部长安德鲁·巴尔表示：“我确信世界卫生组织和中国的卫生机构将继续工作阻止疫情蔓延，我们希望一切尽早恢复正常……一旦我们渡过难关，未来将是光明的。”首都地区自由党议员候选人以及中澳青年合作组织创始人江嘉梁说，堪培拉华人社团是多元文化社区不可分割的一部分，他们对堪培拉许多行业都作出了重要贡献。虽然当前面临种种困难与挑战，但是越是在困难时刻我们华人社区越要紧密团结在一起，发出我们自己的声音。因此，他在多元文化节期间发起了“武汉加油”“中国加油”的签名活动，包括澳大利亚总督赫尔利在内的4000多位民众在巨型条幅上签名，“我们希望通过签名活动向武汉人民与中国人民表达我们的支持”。

（光明日报堪培拉3月7日电）

《光明日报》（ 2020年03月08日 08版）

(责编：杨光宇、曹昆)