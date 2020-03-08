【特别关注】

“世界应该为中国的努力点赞”

——澳、巴学者高度评价中国抗击疫情的举措

光明日报堪培拉、伊斯兰堡3月7日电（记者王传军、张任重）自新冠肺炎疫情暴发并迅速传播以来，中国政府和人民一直在抗击疫情方面作出艰苦卓绝的斗争，国际社会对此也有目共睹。连日来，多个国家人士以不同方式向正在全力抗击新冠肺炎疫情的中国政府和人民表示支持和鼓励。他们认为，中国采取果断措施防控疫情，充分展现出负责任大国的形象，相信中国有能力战胜疫情、渡过难关。一些外国学者更是对中国抗疫的举措进行了深入观察和积极评价。

2月22日，在澳大利亚堪培拉举行的2020年国家多元文化节上，当地民众在条幅上签名，为中国武汉人民抗击新冠肺炎疫情加油。新华社发

华人志愿者打着“武汉加油 中国加油”的横幅引领堪培拉多元文化节游行队伍。王传军摄/光明图片

澳大利亚知名学者：中国应充分发挥战“疫”的全球影响力

马克林是澳大利亚联邦人文学院院士、澳大利亚格里菲斯大学国际经济与亚洲研究学院的荣誉教授，曾荣获“中国政府友谊奖”。50多年来，马克林曾70多次赴中国考察、工作，深入了解中国的政治、经济、社会、文艺等发展，新冠肺炎疫情的暴发也引起了他的高度关注。马克林日前接受光明日报记者邮件采访时说，中国在控制疫情方面做得非常好，希望中国充分发挥在抗击疫情方面的全球影响力，引领国际社会战胜来势凶猛的新冠肺炎疫情。

马克林认为，首先，世界上除了中国外，没有任何国家能够如此迅速地封城或建造医院。为控制疫情的传播与蔓延，中国政府面对十分严峻和危险的局势，迅速果断采取了封城以及隔离等措施，而且中国老百姓也都非常支持和配合政府的相关措施。中国政府取得了了不起的成绩，而且目前看起来也很成功。其次，过去一段时间内，中国新增新冠肺炎确诊病例不断下降，尤其是湖北以外的地区。事实上，中国目前每日新增的病例已少于其他国家，就整个形势而言，中国的疫情在减缓，而世界其他地区却在加重。

当谈到疫情对中国经济和社会可能带来的影响时，马克林说，为了控制疫情，中国的许多公共服务都被迫暂时关闭，这毫无疑问会对中国经济发展带来一定负面影响。但许多中国人都转为在家办公或采取了其他形式开展工作。相信中国能很快恢复起来，因为推动中国经济快速发展的物质与技能等条件都完好无损。在社会影响层面，人们无法正常活动当然对社会发展不利，但另一方面，逆境总能让中国人产生很多创新思维，比如，很多学校都开展网课或线上教育等，这些都能一定程度上缓解学校关闭的问题。

“我坚信中国人民能够战胜疫情。中国历史上出现了这么多灾难，但中国人民总能一次又一次地成功克服”，他说，在困难与灾难面前，中国人民总能表现出强大的韧性与复原力。为继续战胜疫情，马克林提出两点建议，一是中国政府应继续执行当前的疫情控制举措，特别是在湖北继续采取必要的隔离措施。二是加快新型冠状病毒疫苗的研制，当前中国及国际上都在加速研制疫苗，但中国在研制疫苗方面还可以走得更快一些。

针对国际社会出现排华或歧视华人情况，马克林指出，疫情发生以来，全球范围内发生了一些针对中国人的种族歧视，这是非常令人担忧的，西方媒体的恶意炒作或抹黑应该负部分责任。西方媒体关于新冠肺炎的大量假新闻加剧了排华情绪。事实上，包括澳大利亚在内的一些国家领导人、地方政府官员、媒体等也都纷纷站出来谴责这种种族歧视，与当地华人社区坚定站在一起，声援中国战“疫”。

在谈到国际合作时，马克林称，当前疫情正在全球范围内快速蔓延，个别国家甚至面临失控风险。虽然中国国内仍有确诊病例需要治疗，而且复工复产还可能面临聚集性疫情传播的风险，但中国仍向韩国、日本、伊朗等国家伸出援手，提供试剂盒或派出医疗专家小组等，显示了抗击疫情的国际合作风范。他认为，中国应进一步发挥其在全球公共卫生安全领域的影响力，积极向国际社会介绍中国的经验，推荐中国的技术、人才等，与国际社会一同筑起战“疫”的钢铁长城。

2月23日，在澳大利亚悉尼，名叫皮娜的小朋友听闻中国抗击新冠肺炎疫情的消息，在课堂上作画，描绘出对中国的支持与祝福。新华社发

2月22日，在澳大利亚堪培拉举行的2020年国家多元文化节上，当地民众在条幅上签名，为中国武汉人民抗击新冠肺炎疫情加油。新华社发

巴基斯坦智库专家：中国的抗疫经验值得各国借鉴

近日，巴基斯坦全球战略研究中心欧亚方向主任梅赫琳·古尔在接受记者采访时表示，世界各国应该为中国的努力点赞，并继续支持和帮助所有感染者。

梅赫琳表示，针对疫情的不断发展，中国宣布并采取了非常严格的措施进行预防、检测、隔离和治疗。毫无疑问，中国为遏制这种灾难性的传染病作出了很多努力。世界卫生组织一直在寻求各种资源来帮助发展中国家为应对这种疾病做好准备，并且一直在敦促世界各国完善自身的卫生系统以阻止疫情继续传播。中国方面针对病毒、病例的最新研究以及一些预防措施值得其他国家卫生部门借鉴。

梅赫琳认为，中国已采取紧急措施遏制疫情传播并及时为患者提供诊断和治疗，以最大限度减少负面影响。中国政府采取的措施也显示了一种独特的优势，如集合来自全国各地的训练有素的医务人员、确保向最脆弱和受影响最为严重地区优先供应药品、延长学校和企业的假期、面向公众及时发布防疫建议等。其中，最引人瞩目的还是以“中国速度”迅速建起集中收治病人的专业医院。梅赫琳表示，在疫情最为严重的湖北省武汉市，火神山、雷神山医院在创纪录的时间内迅速完工，为新冠肺炎患者提供更好的护理和治疗。此外，中国还决定将武汉市的体育馆、展览馆等公共设施改建为临时医院，以尽最大限度收治病患。

此外，中国还在全力推动更快的诊断速度和疫苗、药物的开发工作。梅赫琳了解到，中国的一些医药科研机构开发的检测试剂和增强测试效率的方法，只需约几个小时即可较为准确地做出诊断，这有助于更早地对患者开始治疗并提高康复率。更为精准和有效的诊断试剂和方法正在进一步研发当中。同时，疫苗的开发工作也在进行中，中国的研究机构已发现可有效抑制病毒活性的化合物，从而有助于加快针对新型冠状病毒的药物开发。梅赫琳还注意到，中国科学院为研究人员提供了免费开放的技术云资源服务，促进科研团体之间的分享和互动，以协助共同寻找抗击新冠病毒的科学方法。

《光明日报》（ 2020年03月08日 08版）

(责编：杨光宇、曹昆)