一份全球民调：中国政府信任度连续三年排名世界第一

知名国际公关咨询公司爱德曼发布“2020信任度晴雨表”。（爱德曼官网报告截图）

中国驻欧盟使团团长张明大使在2020“信任峰会”上发表主旨演讲。（驻欧盟使团供图）

中国青年报客户端布鲁塞尔3月6日电（中青报·中青网驻欧盟记者 鞠辉）当地时间3月3日，知名国际公关咨询公司爱德曼在布鲁塞尔举行“2020信任峰会”上宣布，中国政府在本国民众中的信任度连续三年蝉联世界第一。

爱德曼公司是全球最大的公关咨询公司，“信任峰会”是其旗舰活动，已连续举办20年。驻欧盟使团团长张明大使、丹麦前首相施密特应邀出席本届“信任峰会”，欧盟官员、各国驻欧外交官及欧洲企业、智库、媒体等各界代表共200多人出席活动。

爱德曼公司在“信任峰会”上发布了“2020信任晴雨表”报告，其对全世界28个主要经济体的3.4万名受访者进行的信任度调查结果显示，中国民众对本国政府信任度高达90%，连续第三年位列世界各主要经济体首位。排在第二至第五位的分别是印度、沙特、阿联酋和印度尼西亚。相比之下，美国政府在本国民众中的信任度仅有39%，远低于全球平均水平。

张明大使在会上发表题为“增进互信，凝聚共识，共谋发展”的主旨演讲。张明表示，民众对政府的信任是国家发展繁荣的基础，国家与国家的互信是世界和平稳定的基石。爱德曼公司发布的“信任晴雨表”报告显示，中国政府赢得人民的高度信任，在世界各国首屈一指。这份信任源于中国政府坚持以人为本、为民负责、敢于担当。新中国成立70年来取得一系列历史性成就，中国人民真真切切享受到了国家发展的成果，中国特色社会主义制度显示出了巨大的优越性。张明指出，在当前防控新冠肺炎疫情过程中，中国政府更是把人民群众的生命安全和身体健康放在了第一位，同时对全球公共卫生安全高度负责，及时、透明地与各国保持密切合作，得到世界卫生组织和国际社会的高度评价。

(责编：杨光宇、曹昆)