南非卫生部长：中国战“疫”努力值得称赞

人民网约翰内斯堡3月7日电 （王磊）据中国驻南非大使馆消息，当地时间3月6日下午，南非卫生部长穆凯兹和南非国家传染病研究所（NICD）在夸纳省再次召开记者会，介绍南非出现首例新冠肺炎确诊病例及患者子女就读的Cowan House小学宣布停课等情况。夸纳省政府官员以及CowanHouse小学负责人等参加。

穆凯兹首先对患者相关信息做了更正，表示该病例系自意大利经迪拜转机入境德班Kingshaka机场，而非昨天发布会上所说的由奥坦博机场入境转机，患者现已转入当地指定医院Grey’s Hospital接受治疗。其妻和2个孩子正在居家隔离观察，迄未出现相关症状，已对其进行病毒检测，正在等待检测结果。目前南非仅此1例确诊，尚无需采取类似武汉的封城举措，暂无须对学校进行病毒检测，迄无必要关闭学校，家长也不必恐慌。

穆凯兹表示，南政府已做好疫情应对准备，已加强对各口岸的监测力度。建议民众做好预防措施，如勤洗手，咳嗽打喷嚏时掩住口鼻，远离咳嗽人群等；呼吁停止散布假新闻、传递恐慌情绪，避免对确诊患者的歧视和诋毁；呼吁社区与卫生部加强合作，以提升南非的防控能力。

穆凯兹称赞中国抗疫的努力，表示疫情在中国已得到有效控制，治愈率高于感染率和病死率，是全球各国中抗疫工作做的最好的国家。南非也希望能学习越南、尼泊尔、冰岛等国，确诊病例出现后即得到有效控制，目前正在追踪密切接触者，竭尽全力避免病毒大规模传播。呼吁南社会各界团结一致、同心协力抗击疫情。

穆凯兹对此前国防军不愿参与从武汉撤侨行动的媒体报道做出澄清，称媒体报道系假新闻，政府作出撤侨决定后，跨部门撤侨工作小组一直积极推进有关工作，预计将于近日启动。

穆凯兹在答问环节还就夸纳省指定医院防护物资是否充足、省政府是否有足够预算以应对疫情、首例确诊病例有多少密切接触者、学校何时开学、政府是否考虑限制国际旅行、如何解决穷人没钱做检测等具体问题作答，详细介绍了确诊患者的密切接触者范围、居家隔离和在医院隔离治疗的区别等。

夸纳省主管卫生事务的副省长回应称，目前该省共4家指定医院，均备有充足口罩、防护服等防护物资，已做好全力应对准备。现追踪到首例确诊病例的18名密切接触者均被要求居家隔离，已对上述人员进行病毒检测并等待结果。

Cowan House学校负责人称，5日南非出现首例确诊病例后，该校即在向NICD咨询后自主做出停课决定，学校对此持十分谨慎的态度，暂不会改变停课决定，将密切跟踪情况发展再做决定。夸纳省主管教育事务的副省长并作出澄清称，目前除Cowan House小学外，政府未发出关闭学校通知，若家长收到所谓停课通知，则为不实消息。

此外，Jacaranda News、时代在线等媒体6日上午报道称，首例确诊病例同旅行团的1名成员目前正在家中自我隔离，并等待接受NICD的病毒检测。莱利银行确认其德班分行1名员工曾随首例确诊病例一同前往意大利旅行，目前已居家隔离，正等待检测结果。莱利银行表示，该员工曾于3月2日参加2场内部会议，已联系同其接触过的所有员工并要求他们自我隔离，待病毒检测结果为阴性后才能返工。该员工并未同客户或第三方接触。

截至发稿时，南非已确认第二例新冠肺炎感染病例，该名女子曾同首例确诊男子同行前往意大利。

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