人民网>>国际

新华国际时评：“中国道歉论”荒唐之极

2020年03月07日14:22  来源：新华网
 

　　新华社北京3月7日电 题：“中国道歉论”荒唐之极

　　新华社记者吴黎明 彭茜

　　日前，美国福克斯电视台主持人沃特斯在其节目中演出了一场荒唐剧：他竟妄称新冠病毒起源于中国，要中国人就疫情正式道歉。此举极尽“污名化”中国之能事，无知且无耻，荒唐且荒谬，无怪乎立即招致众多观众和网民批评。

　　让人惊诧的是，沃特斯这个在美国还有点“名气”的主持人竟如此缺乏科学常识。谁都知道，病毒溯源，尤其是对新发现病毒的溯源是一项复杂工作。全球化时代，跨国人员流动的速度和规模大大增加，病毒的传播更快更隐蔽，溯源也更难。以新冠病毒为例，科学家迄今未能确定其起源地。正如钟南山所说：“疫情首先出现在中国，（病毒）不一定发源在中国。”

　　令人不耻的是，沃特斯竟利用危及公共卫生安全的疫情，意欲通过“污名化”中国以博眼球挣流量。此前，就有某些西方媒体有意将新冠病毒称为“武汉病毒”“中国病毒”；此次，沃特斯的言论如出一辙，毁人以自益，危人以求名，结果只有暴露出他们为人品格之不堪。

　　病毒是人类的公敌，出现疫情的国家都是病毒的受害者，都面临阻击疫情蔓延的挑战。在此次疫情防控中，中国力量、中国效率、中国速度受到国际社会广泛赞誉。世界卫生组织总干事谭德塞表示，中国采取的从源头上控制新冠肺炎疫情的措施令人鼓舞，尽管这些措施让中国付出很大代价，但为世界争取了时间，减缓了病毒向世界其他地方传播的速度。

　　面对疫情，中国展现出一个负责任大国的应有担当。全球170多个国家领导人和40多个国际地区组织负责人，向中国领导人来函来电、发表声明表示慰问支持，对中国抗疫举措及其积极成效，以及为阻止疫情蔓延做出的巨大牺牲予以高度肯定。

　　其实，所谓“中国道歉论”就是西方鼓吹的“中国威胁论”的一个变种。多年来，西方一些人和势力不遗余力散播“中国威胁论”，其根源是他们固守“西方中心论”的偏狭，不希望看到中国的快速发展与强大，不愿意接受一个社会主义大国取得成功。通过“污名化”来抹黑、打压中国，已是他们的常规套路。

　　病毒不分东方西方，全球携手抗疫最为紧要。在世界人民抗击疫情的关键当口，搞些“污名化”中国的小动作，散播“中国道歉论”之类荒唐之言，只会更加暴露他们被冷战思维和意识形态偏见所扭曲的丑陋面目。

(责编：于洋、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved