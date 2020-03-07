新华国际时评：“中国道歉论”荒唐之极

新华社北京3月7日电 题：“中国道歉论”荒唐之极

新华社记者吴黎明 彭茜

日前，美国福克斯电视台主持人沃特斯在其节目中演出了一场荒唐剧：他竟妄称新冠病毒起源于中国，要中国人就疫情正式道歉。此举极尽“污名化”中国之能事，无知且无耻，荒唐且荒谬，无怪乎立即招致众多观众和网民批评。

让人惊诧的是，沃特斯这个在美国还有点“名气”的主持人竟如此缺乏科学常识。谁都知道，病毒溯源，尤其是对新发现病毒的溯源是一项复杂工作。全球化时代，跨国人员流动的速度和规模大大增加，病毒的传播更快更隐蔽，溯源也更难。以新冠病毒为例，科学家迄今未能确定其起源地。正如钟南山所说：“疫情首先出现在中国，（病毒）不一定发源在中国。”

令人不耻的是，沃特斯竟利用危及公共卫生安全的疫情，意欲通过“污名化”中国以博眼球挣流量。此前，就有某些西方媒体有意将新冠病毒称为“武汉病毒”“中国病毒”；此次，沃特斯的言论如出一辙，毁人以自益，危人以求名，结果只有暴露出他们为人品格之不堪。

病毒是人类的公敌，出现疫情的国家都是病毒的受害者，都面临阻击疫情蔓延的挑战。在此次疫情防控中，中国力量、中国效率、中国速度受到国际社会广泛赞誉。世界卫生组织总干事谭德塞表示，中国采取的从源头上控制新冠肺炎疫情的措施令人鼓舞，尽管这些措施让中国付出很大代价，但为世界争取了时间，减缓了病毒向世界其他地方传播的速度。

面对疫情，中国展现出一个负责任大国的应有担当。全球170多个国家领导人和40多个国际地区组织负责人，向中国领导人来函来电、发表声明表示慰问支持，对中国抗疫举措及其积极成效，以及为阻止疫情蔓延做出的巨大牺牲予以高度肯定。

其实，所谓“中国道歉论”就是西方鼓吹的“中国威胁论”的一个变种。多年来，西方一些人和势力不遗余力散播“中国威胁论”，其根源是他们固守“西方中心论”的偏狭，不希望看到中国的快速发展与强大，不愿意接受一个社会主义大国取得成功。通过“污名化”来抹黑、打压中国，已是他们的常规套路。

病毒不分东方西方，全球携手抗疫最为紧要。在世界人民抗击疫情的关键当口，搞些“污名化”中国的小动作，散播“中国道歉论”之类荒唐之言，只会更加暴露他们被冷战思维和意识形态偏见所扭曲的丑陋面目。

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