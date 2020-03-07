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“艰难时刻更显责任担当”（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻泰国记者  孙广勇

2020年03月07日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，在老挝琅勃拉邦省孟威县，中企承建的南欧江三级电站首台机组转子顺利完成吊装。
　　老挝南欧江梯级水电项目供图

　　当前，各国在加强防控新冠肺炎疫情的同时，也在努力确保社会生产和民众生活的正常进行。疫情期间，作为中国与“一带一路”沿线国家共建项目，缅甸小其培水电站、老挝南欧江梯级水电项目和尼泊尔上马相迪A水电站在加强防控的同时，稳步推进建设运营，为当地经济社会发展作出贡献。

　　缅甸小其培水电站

　　“一手抓防疫，一手抓供电，保障当地民众用电需求”

　　当下正值缅甸旱季用电高峰，中企承建的缅甸小其培水电站内，国家电力投资集团公司中方和缅方员工密切配合，保障着缅甸北部电力供应。该电站2013年投运，是缅甸北部民众生产、生活用电的最主要来源。

　　据统计，小其培水电站今年2月单月发电创同期新高。电站安全总监郑福民表示：“疫情期间，中缅员工共同坚守岗位，保障着缅甸北部克钦邦160万民众用电。”据介绍，电站严格按照有关境外项目防控新冠肺炎疫情的要求，对电站现场人员和计划派出的中方人员制定了严格规定。自1月25日起，电站为所有工作人员发放了口罩、酒精及消毒液等防疫物资，并通过循环广播普及如何正确佩戴口罩、正确洗手等知识。此外，电站严格执行中缅两国规定，对派往缅甸的中方员工进行健康检查后，采取“中国14天+缅甸14天”的隔离方式，确保工作人员健康上岗。

　　“公司为员工配备了防护用品，每天督促我们戴口罩、量体温，勤洗手，这些措施让我们感到很安全，也让我们非常感动。”电站缅甸员工哥佐敏昂感慨地说。

　　与此同时，电站负责人主动向所在地政府、卫生机构和村委会说明情况，为周边社区民众送去缅文版疫情防控资料和口罩等防疫物资。缅甸《北方之星》杂志总编辑吴温丁感叹：“小其培水电站值守员工日夜奋战，一手抓防疫，一手抓供电，保障当地民众用电需求。中企的敬业奉献精神值得钦佩！”

　　老挝南欧江梯级水电项目

　　“中国企业具有强大的抗风险能力”

　　作为老挝重大水电项目，由中企投建的南欧江梯级水电项目多措并举防控疫情。作为疫情防控措施，南欧江项目第一时间启动应急响应机制，确定了“首责防疫、力保度汛、稳推电站建设和电力生产”工作目标，成立流域疫情防控机构，统筹谋划和协调执行防疫工作。

　　虽然项目人员、物资进场等受到疫情影响，但项目施工依然有序进行。中国电建集团及时调配资源，调整施工顺序，稳步推进大坝混凝土面板施工、机电安装和运维筹备等工作，力争把疫情对施工的影响降到最低。截至2月底，南欧江一期投产机组累计发电超过47亿千瓦时，给老挝及周边国家提供了稳定的电力支持。

　　南欧江二期各级电站正在施工中。在建设现场，针对人流、物流量相对较大的特点，公司统筹参建各方执行联防联控机制，就疫情可能对项目生产建设的影响、在途设备物资、待返岗人员等进行了全面摸排，编发《疫情防控处置方案》和应急处置卡，加强防疫知识宣传，与就近医院建立联动，现场进行集中管理，严格执行人流物流的消毒体测和防护工作。

　　老挝南欧江流域发电公司副总经理本蓬·格萨达萨2008年就来到水电站工作，从参与移民搬迁到负责电力营销，12年来，他见证了企业的蓬勃发展。他向本报记者介绍，多年来的属地化管理和本土化经营经验，确保了南欧江梯级水电站在疫情期间的有序建设和平稳运行，“中国企业具有强大的抗风险能力，艰难时刻更显责任担当”。

　　尼泊尔上马相迪A水电站

　　“树立了中国企业的良好形象”

　　尼泊尔水力资源丰富，上马相迪A水电站承担着首都加德满都电力供应的重要任务。面对疫情，电站管理团队不断细化疫情防控措施，科学调配现有在岗技术力量，尽力分解量化日常工作，将工作任务明确到人，完成时限精确到以小时计。

　　今年以来，库区来水量较去年同期略有增加。针对这一情况，上马相迪A水电站与尼泊尔电力调度中心密切沟通，及时调整每周发电计划与机组维修计划，1—2月份累计发电量突破4890万千瓦时，较去年同期增加745万千瓦时，有力缓解了加德满都长期以来分区轮流停电的困境。

　　水电站建设高峰时期，聘用了当地1500多人参与工程建设。进入运营期后，尼方聘用人员146人，占员工总数的73%。电站合同部副主任希苏巴20多年前曾在中国留学。他说：“上马相迪A水电站树立了中国企业的良好形象。特别是在此次疫情防控过程中，中企展现了应对危机的能力和对当地社会的责任担当。经过几十年的快速发展，中国完全有能力应对各类风险挑战。我坚信中国经济将很快恢复，迎来更好的发展。”

　　（本报曼谷3月6日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年03月07日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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