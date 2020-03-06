澳媒谈西方媒体借疫情煽动反华情绪

人民网堪培拉3月6日电（记者 陈效卫）自从新冠病毒暴发以来，一些西方媒体对中国抗击疫情的努力和中国人民所遭受的痛苦视而不见，借机煽动反华和种族主义，抹黑和丑化中国。这种专注于负面消息的报道，旧调重弹，令人失望。对此，澳大利亚媒体人马库斯·鲁本斯坦在自己创建的亚太新闻网(APAC News)不断发表文章，抨击那些对中国的恶意攻击。

1月29日，澳大利亚主流媒体《先驱太阳报》将新冠病毒称作“中国病毒”，违反了澳大利亚1975年通过的《反种族歧视法》，对华人社区造成了不良影响。鲁本斯坦随即撰文要求该报作出道歉。遗憾的是，直到一周后，澳大利亚总理莫里森才出面，称抨击澳籍华人应受到谴责。反对党工党的政客们同样反应迟钝。只有第三大党绿党迅速“出手”，对该报进行了谴责。

2月3日，美国《华尔街日报》刊发了题为“中国是亚洲真正的病夫”的文章。鲁本斯坦随即发表了评论，对作者沃尔特·米德进行了批评。实际上，认为标题带有明显种族主义色彩的远非鲁本斯坦一人。前《华盛顿邮报》北京分社社长约翰·庞弗雷特告诉CNN，“亚洲病夫”四个字深深植根于反华情绪。除了澳大利亚和美国，其间德国和法国一些主要出版物中对新冠肺炎的报道也公然有种族歧视主义。

中国付出了巨大努力进行“封城”，有效地阻止了疫情进一步扩散，但《纽约时报》记者保罗·莫兹尔在推特上将这一举措称之为“世界上最大的社会实验”。鲁本斯坦随即对其进行了批驳，认为其所说“实验”是在暗示中国人是实验室里的小白鼠或豚鼠。莫兹尔的装腔作势似乎是在关心普通中国大众的苦难，但实际上只是将他们当作推动反华议题的工具。莫兹尔和他的出版物以及美国其他主要媒体，时常狂热地煽动和助长反华情绪。

鲁本斯坦认为，无论是来自像《华尔街日报》这样的出版物，还是社交媒体上的一些声音，都传达了一个明显的信息：如果中国出了问题，那么所有中国人就是同谋。这种语气既无礼，又非常缺乏理性，属于标准的以点代面。

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