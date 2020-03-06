人民网>>国际

国际回声

2020年03月06日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　中国及时采取防控措施，控制交叉感染，并努力防止疫情向外扩散。中国人民具有很强的凝聚力，正为抗击疫情付出全方位的努力。新冠肺炎疫情结束后，中国经济将在内生动力的拉动下很快重新焕发活力，民众会在各级政府的关怀下拥有更多自信心和安全感。

　　——墨西哥公民运动党国际事务书记瓦尼娅·阿维拉

　　自新冠肺炎疫情发生后，中国的科研、公共卫生和医务工作者努力而高效地工作，迅速鉴别出病原体，采取有力措施降低疫情的影响，与各国透明地分享疫情信息和研究成果，这些工作都值得称道。全世界的科学家都应该感谢中国的工作成果。中国为抗击新冠肺炎疫情做了大量有效的工作，迅速的反应令全人类在这场共同的战斗中获得先机。

　　——马来西亚病毒学家林世杰  

　　中国政府在疫情面前展示了强大决心，采取的应对措施值得称赞。面对公共卫生危机，媒体应当发挥建设性作用，向公众传播正确的疫情防控知识，探讨疫情应对方案，发布医疗求助通道，动员社区采取自我防护措施等。对此，很重要的启示就是向中国学习实践经验，全社会共同应对疫情。

　　——联合国前副秘书长、博鳌亚洲论坛秘书长特别顾问沙姆沙德·阿赫塔尔

　　中国政府以惊人的速度和效率采取一系列果断有效的应对措施，在防控新冠肺炎疫情期间做到了争分夺秒，体现了对人民生命安全和身体健康高度负责的态度。目前，人类对新型冠状病毒了解还很有限，各方都在对该病毒进行密切观察。疫情将考验各国在政治、科学等领域的合作，团结起来才能战胜疫情。国际社会应当增进相互信任与支持，本着团结合作的精神，在临床治疗、抗病毒药物及疫苗研发等领域加强合作，共同应对并最终战胜疫情。

　　——埃及艾因夏姆斯大学病毒学教授扎基

　　（本报记者刘旭霞、林芮、丁雪真、曲翔宇、刘慧采访整理）  


　　《 人民日报 》（ 2020年03月06日 17 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved