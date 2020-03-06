中国及时采取防控措施，控制交叉感染，并努力防止疫情向外扩散。中国人民具有很强的凝聚力，正为抗击疫情付出全方位的努力。新冠肺炎疫情结束后，中国经济将在内生动力的拉动下很快重新焕发活力，民众会在各级政府的关怀下拥有更多自信心和安全感。

——墨西哥公民运动党国际事务书记瓦尼娅·阿维拉

自新冠肺炎疫情发生后，中国的科研、公共卫生和医务工作者努力而高效地工作，迅速鉴别出病原体，采取有力措施降低疫情的影响，与各国透明地分享疫情信息和研究成果，这些工作都值得称道。全世界的科学家都应该感谢中国的工作成果。中国为抗击新冠肺炎疫情做了大量有效的工作，迅速的反应令全人类在这场共同的战斗中获得先机。

——马来西亚病毒学家林世杰

中国政府在疫情面前展示了强大决心，采取的应对措施值得称赞。面对公共卫生危机，媒体应当发挥建设性作用，向公众传播正确的疫情防控知识，探讨疫情应对方案，发布医疗求助通道，动员社区采取自我防护措施等。对此，很重要的启示就是向中国学习实践经验，全社会共同应对疫情。

——联合国前副秘书长、博鳌亚洲论坛秘书长特别顾问沙姆沙德·阿赫塔尔

中国政府以惊人的速度和效率采取一系列果断有效的应对措施，在防控新冠肺炎疫情期间做到了争分夺秒，体现了对人民生命安全和身体健康高度负责的态度。目前，人类对新型冠状病毒了解还很有限，各方都在对该病毒进行密切观察。疫情将考验各国在政治、科学等领域的合作，团结起来才能战胜疫情。国际社会应当增进相互信任与支持，本着团结合作的精神，在临床治疗、抗病毒药物及疫苗研发等领域加强合作，共同应对并最终战胜疫情。

——埃及艾因夏姆斯大学病毒学教授扎基

（本报记者刘旭霞、林芮、丁雪真、曲翔宇、刘慧采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 17 版）

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