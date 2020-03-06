秋山岳久是日本一支摇滚乐队的主要成员，2001年受邀到中国演出，与中国结缘。2011年日本“3·11”大地震发生后不久，秋山岳久前往中国演出。演出结束后，中国观众点亮了事先准备好的蜡烛，一起为日本地震灾区祈福加油，令他感动万分。

日前，秋山岳久说，武汉是一座富有生机活力、充满人情味、热闹繁华的都市。有一次他去武汉演出，抵达时已是后半夜。尽管如此，一位年长的中国朋友仍一直在等他，这令他感动不已。“在与中国人的交往过程中，我收获很多。”

“中国政府采取一系列强有力防控措施，不仅维护了中国人民生命安全和身体健康，也为世界公共卫生事业作出重要贡献。中国展现了负责任大国的形象。”秋山岳久表示，新冠肺炎疫情发生后，中国上下迅速动员，积极采取防控措施，有效遏制疫情蔓延。中国医护人员夜以继日地奋战，甚至不惜付出生命代价。“相信中国人民团结一心，一定能打赢这场疫情防控阻击战。”

秋山岳久表示，令人担心的是，最近日本新冠肺炎确诊人数不断增加，希望日中双方携手共克时艰，加强互利合作，互学互鉴。中国可以分享疫情防控经验和做法，日本可以提供在医药领域的技术，从而汇聚成日中携手抗击疫情的强大力量。

“衷心希望新冠肺炎疫情早日被战胜。”秋山岳久所在乐队计划在日本举办一场慈善演唱会，为中国加油，也为日本加油。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)