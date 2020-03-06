英欧贸易谈判面临多重挑战

3月2日至5日，英国和欧盟就“脱欧”后贸易协议展开首轮谈判。首轮谈判重点旨在明确谈判形式和双方具体分歧与共识，为未来谈判奠定基础。按照双方设定的方案，未来英欧每两至三周进行一次谈判，到今年6月达成一项“广泛框架”协议，争取在9月达成最终协议。目前看来，英欧双方在许多关键问题上分歧过大且都立场强硬，外界普遍认为谈判很难在短期内取得实质性进展。

英国——

如果6月双方无法达成协议，英国将“离开谈判桌”

英国于1月31日正式“脱欧”并进入过渡期。英国首相约翰逊多次表态，将在过渡期内与欧盟达成贸易协议，过渡期今年12月31日结束后，不再延长。英国政府2月底发布了一份关于英欧未来关系谈判纲领的文件，称英国寻求与欧盟达成全面自由贸易协定，但如果6月双方无法达成协议，英国将“离开谈判桌”。这意味着今年底，英国仍可能主张在英欧未达成贸易协议的情况下，结束“脱欧”过渡期。

根据这份文件，英国希望与欧盟达成类似于欧盟与加拿大的全面自由贸易协定，基本覆盖所有贸易，即所谓“加拿大模式”。双方实现“零关税、零配额”，并在市场竞争规则、劳工权利、质量和环境标准等方面互惠且相互认可。如果英欧届时无法达成贸易协议，双方贸易关系将回到世贸组织规则下进行。

首轮谈判中，英国和欧盟相互指责对方要价“不切实际”。据报道，双方争议焦点之一是渔业。英方表示，一旦英国退出欧盟“共同渔业政策”，属于英国的捕鱼海域将只针对英国船只开放；而欧盟要求英国在达成贸易协议之前，继续允许欧盟渔船进入英国水域。欧盟首席谈判代表巴尼耶表示，贸易协议中必须包括捕鱼权，否则“根本不会达成任何协议”。在金融服务、刑事司法、文物归属等方面，双方也存在较大分歧。

此外，欧盟希望双方贸易协定以欧盟法律和规则为基础进行谈判，英国则坚决反对。约翰逊此前多次表示，英国不会在立法权上做出任何让步。“我们不会要求欧盟遵循英国立法的每一项变化，因此欧盟对我们提出类似的要求没有任何意义。”欧盟提出继续让欧盟法院作为“最高仲裁人”的要求，也遭到英国拒绝。

欧盟——

协议应以欧盟法律法规为参照，确保没有“不公平竞争优势”

目前，欧盟并不赞成与英方达成一个“加拿大模式”的贸易协定。欧盟认为，无论与欧盟的贸易体量还是双方的关系，加拿大都无法和英国相比。巴尼耶表示：“欧盟与每个国家签署的贸易协定都是建立在特定条件上的，在贸易协定问题上，从来都没有一个统一的标准。”

欧委会贸易委员霍根表示：“英国选择离欧盟标准和规则越远，能够从单一市场得到的好处就越少。我们将捍卫欧盟的利益和公民的权利。”霍根对于约翰逊计划于2020年底前签署全面贸易协定表示疑虑，他说，“考虑到谈判的复杂性，双方来不及在2020年底前达成一个关于未来欧英关系的全方位协议。”

根据欧盟各国欧洲事务部长此前签署的立场文件，欧盟希望未来的贸易协议应以欧盟法律法规为参照，确保没有“不公平竞争优势”。因此，英国在许多领域应与欧盟法律法规保持一致，特别是在贸易补贴、环境保护、气候变化、社会和劳工权益以及税收等方面确保英国与欧盟保持一致，防止英方使用不公平补贴方法或降低工业排放及劳工标准获得竞争优势。

欧委会主席冯德莱恩表示：“未来的协议必须坚持一个原则，即权利和义务的统一。”巴尼耶强调：“我们做好了向英国提供超级最惠国的待遇，包括针对第三方国家的市场准入，但这一切都必须建立在维持公平竞争环境的基础上。”不过，英国坚称不会沿用欧盟的法律和标准，英方不会同意任何关于将英国法律置于欧盟法律之下的要求，英方有权力根据自身利益设定规则，不会签署任何把英国和欧盟现有或未来规则进行强行捆绑的协议。

舆论——

双方可能在“无协议”边缘试探，最终妥协并达成折中协议

英国《金融时报》刊文称，传统的贸易谈判往往是双赢的较量，但英欧之间的谈判却大不相同，双方更关注政治影响而不是贸易关系。

巴尼耶表示，自2021年1月起，无论谈判结果如何，英国离开欧盟单一市场和关税同盟都将产生机制性的、不可避免的后果。一旦出现“无协议”的结果，其经济后果将非常严重。

联合国贸易和发展会议报告显示，如果双方最终无法达成协议，英国对欧盟出口每年将损失320亿美元。英欧双方由于关税上升所造成的损失将分别达到110亿美元和160亿美元。即使双方达成贸易协定，未来受制于非关税措施的限制，英国对欧盟的出口也将下滑约9%。

智库“变化中欧洲的英国”高级研究员吉尔·罗特分析称，尽管双方分歧较大，矛盾似乎很难弥合，但如今英国的谈判策略已变得更加实际，因此双方最终达成协议的可能性仍存。英国不再要求在“离开欧盟单一市场和关税同盟”的同时保留“完全相同的利益”，同时也已在爱尔兰边界问题上作出让步。

英国媒体分析称，正如“脱欧”协议的谈判过程一样，英欧双方可能在“无协议”边缘试探，最终妥协并达成折中协议。毕竟，达成协议符合双方利益。

（本报伦敦、布鲁塞尔3月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)