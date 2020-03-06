逆潮流而动者必将失败（钟声）

美方一些政客妄图在涉台问题上搞小动作，逆历史潮流而动，纯属不自量力

3月4日，美国国会众议院审议通过“2019年台北法案”。该法案要求美国政府根据其他国家调整对台关系情况，相应增加或减少与该国经济、安全、外交联系。这一法案严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对。

世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是人心所向、大势所趋，也是国际社会的普遍共识。如今，世界上已有180个国家同中国建交。越来越多的国家在一个中国原则基础上与中国建立和发展关系，顺应历史发展大势和时代进步潮流，是符合自身根本和长远利益的正确选择，不应受到任何无端的干涉和指责。譬如基里巴斯总统兼外长马茂表示，基里巴斯政府作出同中华人民共和国复交的决定，是基于基里巴斯国家和人民利益作出的自主抉择。基方日益认识到，要实现国家发展，需要中国这样的伟大兄弟和朋友。美方一些政客妄图在涉台问题上搞小动作，逆历史潮流而动，纯属不自量力。

早在40多年前，美国就在一个中国原则基础上同中国建交。然而，近年来，美方却一再对想与中国建交的其他主权国家加以恫吓、粗暴干预，试图阻挠其他主权国家同中国发展正常国家关系。2018年8月萨尔瓦多与台湾“断交”前，美国高官曾威胁进行“惩罚”。但萨尔瓦多不畏美国施压，毅然与中国建交。2019年9月，所罗门群岛决定同中国建交后，美国领导人曾以拒绝与所罗门群岛领导人讨论发展合作问题施压。如今，美国国会试图通过有关涉台法案公然阻挠其他国家同中国建交，这无疑是赤裸裸的双重标准与政治霸凌。美方一些政客不吸取过去尴尬失败的教训，只会成为历史的笑柄。

当今世界，主权平等、互不干涉内政等国际关系基本准则深入人心，妄图通过国内法案粗暴干涉别国内政的行为违背公理与国际正义，必将为国际社会所唾弃。中国一直坚持倡导国际关系民主化，坚持国家不分大小、强弱、贫富，一律平等。中国不搞你输我赢的零和博弈，而是将自身发展寓于全球发展，在同各国良性互动中实现普惠共赢。同中国发展关系是各国发自内心的强烈意愿，不可能被威胁恫吓所阻挠。所罗门群岛总理索加瓦雷就曾正告某些政治势力：所罗门群岛不是“政治足球”，“不会在联合国里被缺乏信誉的国际利益集团用来达成其自身狭隘的政治或地缘利益”。美方一些政客费尽心机，到头来只不过是损害美国的国际形象。

台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。一个中国原则没有任何妥协余地，中方维护自身主权和安全的决心坚定不移。外部势力针对中国核心利益的任何妄动，中国政府和人民对此决不会坐视不理。台湾问题也是中美关系中最重要最敏感的核心问题。美国国会一而再、再而三操弄所谓涉台议案，只会给中美关系制造更多麻烦，最终也会损害美方自身利益。

中方严正敦促美方尊重中国主权，尊重国与国交往的底线，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守国际法和国际关系基本准则，采取切实举措阻止有关议案通过成法，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)